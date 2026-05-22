Бесплатные растения за 1,2 млн: в Киеве чиновника подозревают в растрате бюджетных средств

В Киеве разоблачена масштабная схема растраты бюджетных средств на озеленении города.

В Киеве руководителю коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, летом 2023 года должностное лицо заключило договор с физическим лицом-предпринимателем на поставку деревьев и кустов на сумму почти 6 млн грн.

В структуре Киевзеленстроя работает городской декоративный питомник «Теремки», который занимается выращиванием растений для озеленения столицы.

Следствие установило, что часть растений коммунальное предприятие могло получить бесплатно через питомник, однако их закупили у частного предпринимателя. По версии правоохранителей, это привело к ущербу бюджета Киева на сумму 1,2 млн. грн.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с возможным лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

