  1. В Украине

Бесплатные растения за 1,2 млн: в Киеве чиновника подозревают в растрате бюджетных средств

07:36, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве разоблачена масштабная схема растраты бюджетных средств на озеленении города.
Бесплатные растения за 1,2 млн: в Киеве чиновника подозревают в растрате бюджетных средств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве руководителю коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, летом 2023 года должностное лицо заключило договор с физическим лицом-предпринимателем на поставку деревьев и кустов на сумму почти 6 млн грн.

В структуре Киевзеленстроя работает городской декоративный питомник «Теремки», который занимается выращиванием растений для озеленения столицы.

Следствие установило, что часть растений коммунальное предприятие могло получить бесплатно через питомник, однако их закупили у частного предпринимателя. По версии правоохранителей, это привело к ущербу бюджета Киева на сумму 1,2 млн. грн.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с возможным лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Мировое соглашение допустимо в уголовных делах о ДТП в состоянии опьянения — ВС

Верховный Суд оставил в силе соглашение о примирении по делу о пьяном вождении автомобиля с последствиями ДТП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]