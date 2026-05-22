  1. В Украине

Почему ПФУ отменяет оцифровку трудовой книги: главные ошибки украинцев

10:03, 22 мая 2026
В ПФУ объяснили, какие ошибки в сканкопиях и записях документа чаще всего становятся причиной отказа, а также дали советы, как правильно подать документы, чтобы не лишиться времени на повторное оформление.
Украинцы активно переводят трудовые книжки в цифровой формат, чтобы сохранить информацию о своем стаже и избежать проблем в будущем. В то же время после подачи документов через портал Пенсионного фонда многие неожиданно получают уведомление со статусом «Отменено выполнение».

В Пенсионном фонде напоминают, что после подачи электронных копий пользователь может отслеживать процесс обработки заявки по ее статусу. Отметка «Выполнено» означает, что документы проверены, а сведения о стаже успешно внесены в систему. Если же в кабинете появляется статус «Отменено выполнение», это свидетельствует о возврате документов без рассмотрения. В такой ситуации заявителю необходимо открыть раздел с сообщениями, ознакомиться с причиной отказа, устранить недостатки и повторно подать пакет документов.

Одной из главных причин отказов остаются некачественные сканкопии. В ПФУ отмечают, что система имеет четкие технические требования к файлам, и любое нарушение может стать основанием для отмены заявки. В частности, проблемы возникают, если документы загружены в черно-белом виде вместо цветного, отсканированы не с оригинала, а с ксерокопии, либо фотографии сделаны неаккуратно — с обрезанными датами, печатями или приказами о приеме на работу и увольнении.

Также заявку могут не принять, если документы поданы с чужой учетной записи или электронный адрес не совпадает с данными, содержащимися в системе Пенсионного фонда.

Отдельно обращают внимание на ошибки в самой трудовой книжке, допущенные еще при ее оформлении. Например, оцифровку не проведут, если среди загруженных файлов отсутствует титульная страница, нет подписи владельца документа или не внесена отметка о смене фамилии. Проблемой также могут стать нечеткие печати, отсутствие подписей ответственных лиц или другие неточности в записях о трудовой деятельности.

В Пенсионном фонде советуют перед подачей документов внимательно проверять каждую страницу трудовой книжки. Если обнаружены исправления без подтверждения, ошибки в персональных данных или отсутствуют печати, стоит заранее обратиться к работодателю или в архивное учреждение для уточнения информации. Это поможет избежать повторной подачи документов и ускорит внесение данных в электронный реестр.

