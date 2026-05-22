  1. В Украине

В Украине через системы оповещения будут ежедневно объявлять минуту молчания

09:37, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Системы оповещения будут использоваться для акции «Зажги свечу» и минуты молчания.
В Украине через системы оповещения будут ежедневно объявлять минуту молчания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров разрешил использовать системы оповещения для объявления общенациональной минуты молчания и проведения акции «Зажги свечу» в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Теперь ежедневно в 09:00 через системы оповещения будут объявлять минуту молчания в память погибших Защитников и Защитниц Украины, а также гражданских граждан. Также системы будут использовать во время всеукраинской акции «Зажги свечу», которая традиционно проходит в четвертую субботу ноября.

«Ежедневная минута молчания — важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам», — отметила Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Мировое соглашение допустимо в уголовных делах о ДТП в состоянии опьянения — ВС

Верховный Суд оставил в силе соглашение о примирении по делу о пьяном вождении автомобиля с последствиями ДТП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]