В Украине через системы оповещения будут ежедневно объявлять минуту молчания

Системы оповещения будут использоваться для акции «Зажги свечу» и минуты молчания.

Кабинет Министров разрешил использовать системы оповещения для объявления общенациональной минуты молчания и проведения акции «Зажги свечу» в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Теперь ежедневно в 09:00 через системы оповещения будут объявлять минуту молчания в память погибших Защитников и Защитниц Украины, а также гражданских граждан. Также системы будут использовать во время всеукраинской акции «Зажги свечу», которая традиционно проходит в четвертую субботу ноября.

«Ежедневная минута молчания — важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам», — отметила Юлия Свириденко.

