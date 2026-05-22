  1. В Украине

Что такое конфликт интересов в служебной деятельности и когда он становится нарушением – требования антикоррупционного закона

10:21, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Госслужащим напомнили о требованиях антикоррупционного законодательства относительно конфликта интересов, порядке его урегулирования и обязанности сообщать о наличии частного интереса при исполнении служебных полномочий.
Что такое конфликт интересов в служебной деятельности и когда он становится нарушением – требования антикоррупционного закона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конфликт интересов в деятельности должностных лиц остается одной из ключевых тем антикоррупционного законодательства, поскольку именно от отсутствия личной заинтересованности зависят законность, объективность и беспристрастность служебных решений. На этом акцентировали внимание в Херсонском апелляционном суде, напомнив о нормах Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законодательство разграничивает два вида конфликта интересов — потенциальный и реальный. Потенциальный конфликт интересов возникает тогда, когда должностное лицо имеет частный интерес в сфере выполнения своих полномочий, и такое обстоятельство может повлиять на его беспристрастность или объективность при принятии решений.

Реальный конфликт интересов, в свою очередь, означает уже существующее противоречие между частными интересами лица и его служебными или представительскими функциями. В таких случаях личная заинтересованность фактически влияет или способна повлиять на выполнение должностных обязанностей и принятие решений.

В суде напоминают, что соблюдение требований антикоррупционного законодательства в сфере урегулирования конфликта интересов является одним из механизмов обеспечения доверия к государственным органам и должностным лицам.

Понятие частного интереса

Частный интерес может быть обусловлен личными, семейными, дружескими, имущественными, корпоративными или другими внеслужебными отношениями. На практике конфликт интересов может возникать, например, когда работник участвует в принятии решения в отношении близкого лица, подчиненного или учреждения, с которым его связывают личные или имущественные интересы. Сам по себе частный интерес еще не означает нарушения, однако требует надлежащего реагирования способом, предусмотренным законом.

Обязанности работника в случае конфликта интересов

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 № 1700-VII, лицо, на которое распространяется действие данного Закона, обязано принимать меры по недопущению возникновения реального или потенциального конфликта интересов, не позднее следующего рабочего дня сообщить о его наличии непосредственному руководителю, а если должность не предусматривает непосредственного руководителя либо лицо входит в состав коллегиального органа — Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции или другому определенному законом органу либо коллегиальному органу во время выполнения полномочий. Также такое лицо не имеет права совершать действия или принимать решения в условиях реального конфликта интересов и обязано принять меры для его урегулирования.

Порядок урегулирования конфликта интересов

Закон предусматривает как самостоятельное, так и внешнее урегулирование конфликта интересов. Среди способов урегулирования — отстранение лица от выполнения конкретного задания, применение внешнего контроля, ограничение доступа к определенной информации, пересмотр объема служебных полномочий, перевод на другую должность или увольнение. Выбранный способ зависит от характера конфликта интересов и конкретных служебных обстоятельств.

Значение соблюдения антикоррупционных требований

Соблюдение правил по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является не формальностью, а важной гарантией доверия к публичной службе и законности управленческих решений. Своевременное выявление частного интереса, надлежащее уведомление о нем и отказ от участия в принятии решений помогают предотвратить коррупционные риски и обеспечивают соблюдение принципов добросовестности и беспристрастности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд госслужба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]