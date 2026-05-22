Что такое конфликт интересов в служебной деятельности и когда он становится нарушением – требования антикоррупционного закона

Госслужащим напомнили о требованиях антикоррупционного законодательства относительно конфликта интересов, порядке его урегулирования и обязанности сообщать о наличии частного интереса при исполнении служебных полномочий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конфликт интересов в деятельности должностных лиц остается одной из ключевых тем антикоррупционного законодательства, поскольку именно от отсутствия личной заинтересованности зависят законность, объективность и беспристрастность служебных решений. На этом акцентировали внимание в Херсонском апелляционном суде, напомнив о нормах Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Законодательство разграничивает два вида конфликта интересов — потенциальный и реальный. Потенциальный конфликт интересов возникает тогда, когда должностное лицо имеет частный интерес в сфере выполнения своих полномочий, и такое обстоятельство может повлиять на его беспристрастность или объективность при принятии решений.

Реальный конфликт интересов, в свою очередь, означает уже существующее противоречие между частными интересами лица и его служебными или представительскими функциями. В таких случаях личная заинтересованность фактически влияет или способна повлиять на выполнение должностных обязанностей и принятие решений.

В суде напоминают, что соблюдение требований антикоррупционного законодательства в сфере урегулирования конфликта интересов является одним из механизмов обеспечения доверия к государственным органам и должностным лицам.

Понятие частного интереса

Частный интерес может быть обусловлен личными, семейными, дружескими, имущественными, корпоративными или другими внеслужебными отношениями. На практике конфликт интересов может возникать, например, когда работник участвует в принятии решения в отношении близкого лица, подчиненного или учреждения, с которым его связывают личные или имущественные интересы. Сам по себе частный интерес еще не означает нарушения, однако требует надлежащего реагирования способом, предусмотренным законом.

Обязанности работника в случае конфликта интересов

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 № 1700-VII, лицо, на которое распространяется действие данного Закона, обязано принимать меры по недопущению возникновения реального или потенциального конфликта интересов, не позднее следующего рабочего дня сообщить о его наличии непосредственному руководителю, а если должность не предусматривает непосредственного руководителя либо лицо входит в состав коллегиального органа — Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции или другому определенному законом органу либо коллегиальному органу во время выполнения полномочий. Также такое лицо не имеет права совершать действия или принимать решения в условиях реального конфликта интересов и обязано принять меры для его урегулирования.

Порядок урегулирования конфликта интересов

Закон предусматривает как самостоятельное, так и внешнее урегулирование конфликта интересов. Среди способов урегулирования — отстранение лица от выполнения конкретного задания, применение внешнего контроля, ограничение доступа к определенной информации, пересмотр объема служебных полномочий, перевод на другую должность или увольнение. Выбранный способ зависит от характера конфликта интересов и конкретных служебных обстоятельств.

Значение соблюдения антикоррупционных требований

Соблюдение правил по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является не формальностью, а важной гарантией доверия к публичной службе и законности управленческих решений. Своевременное выявление частного интереса, надлежащее уведомление о нем и отказ от участия в принятии решений помогают предотвратить коррупционные риски и обеспечивают соблюдение принципов добросовестности и беспристрастности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.