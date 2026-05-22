Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

В Верховной Раде предлагают законодательно отделить экзамен по украинскому языку для граждан Украины от тестирования для иностранцев и лиц без гражданства — с отдельными уровнями, отдельными правилами и международной моделью оценки. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15261.

Речь идет о создании в Украине полноценной системы «украинского как иностранного» — по аналогии с TOEFL, IELTS или TestDaF для английского и немецкого языков.

Почему государство решило изменить систему

Авторы законопроекта отмечают, что нынешняя модель выявила проблему после почти пяти лет практики.

Сейчас одна и та же система оценки применяется к двум совершенно разным категориям:

граждане Украины, которые обязаны владеть государственным языком для работы на государственных должностях;

иностранцы, которые хотят получить гражданство Украины.

При этом действующая классификация уровней фактически основана на стандартах для иностранного языка (CEFR), хотя применяется и к украинским госслужащим.

В законопроекте предлагают разделить эти системы — для госслужащих и других лиц, определённых языковым законом, оставляют только два уровня свободного владения государственным языком, тогда как для иностранцев вводится отдельная шестирівневая система по модели CEFR.

В частности, для иностранцев внедряют такие уровни знания украинского языка:

A1 — начальный;

A2 — базовый;

B1 — пороговый;

B2 — средний;

C1 — высокий;

C2 — продвинутый.

Что стоит за реформой

Ключевой причиной является международная интеграция Украины, в частности перспектива присоединения к Европейской ассоциации экзаменационных советов по иностранным языкам (ALTE), которая предусматривает приближение системы языковой сертификации к международным подходам и введение более унифицированных правил оценки уровня владения украинским языком как иностранным.

Это означает введение единых языковых требований, формирование международного сертификата по украинскому языку и интеграцию украинского в мировую систему языковой сертификации, а также расширение географии проведения экзаменов — в частности возможность сдавать их не только в Украине, но и за рубежом через уполномоченные учреждения, в сотрудничестве с международными организациями, в том числе Украинским институтом, с использованием дистанционных технологий тестирования.

Согласно законодательству, сдача экзамена на уровень владения государственным языком для граждан Украины, лиц, признанных беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, а также лиц, которым предоставлена временная защита, является бесплатной. В то время как сдача экзамена на уровень владения украинским языком как иностранным для иностранцев и лиц без гражданства является платной и осуществляется за счет физических и/или юридических лиц.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что плата за сдачу экзамена по украинскому языку как иностранному зачисляется в доходы Государственного бюджета Украины, а ее размер устанавливает Кабинет Министров Украины.

В то же время реализация законопроекта не потребует финансирования из государственного или местного бюджета в 2026 году.

В частности, предусматривается необходимость введения в штат Комиссии ІТ-специалистов и киберспециалистов для системного администрирования, технического сопровождения и обеспечения безопасности информационных систем.

Также речь идет об увеличении предельной численности работников аппарата Комиссии, расширении финансирования фонда оплаты труда, создании отдельной бюджетной программы и дополнительных расходах на техническое и организационное обеспечение проведения экзаменов по украинскому языку как иностранному.

Согласно законопроекту, сертификат для иностранцев будет действовать пять лет, тогда как документы для лиц, которые сдают экзамен для занятия должностей, остаются бессрочными.

Законопроект вводит отдельную систему языковой сертификации для иностранцев, что может сделать процесс получения гражданства более формализованным и структурированным. Он также расширяет полномочия Национальной комиссии по стандартам государственного языка и способствует переходу к более цифровой и международно совместимой модели языковых экзаменов, включая возможность их сдачи за рубежом.

