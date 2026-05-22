Отцу троих детей отказали в отсрочке от мобилизации: суд объяснил, без какого документа ТЦК имеет право сказать «нет»

Суд в Николаеве отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации отцу троих детей, поскольку к заявлению не был добавлен обязательный документ — информация из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело № 400/147/26 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и комиссии по вопросам предоставления отсрочки относительно обжалования решения об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Истец просил отменить решение комиссии и обязать предоставить ему отсрочку на основании пункта 3 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как лицу, на содержании которого находятся трое детей в возрасте до 18 лет.

Суть спора

Как установил суд, истец подал заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. К заявлению были приложены копии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, свидетельств о рождении троих детей, решения о расторжении брака, свидетельства о браке, договора о месте проживания и содержании ребенка, а также письмо государственной исполнительной службы.

Комиссия по вопросам предоставления отсрочки отказала в удовлетворении заявления. Причиной отказа стало отсутствие информации из Единого реестра должников об отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов, сформированной не позднее чем за пять дней до подачи заявления.

Истец считал такой отказ противоправным и отмечал, что им были поданы все необходимые документы для получения отсрочки. Представитель территориального центра комплектования возражал против удовлетворения иска и указывал, что заявитель не предоставил документы в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства.

Что решил суд

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от призыва во время мобилизации освобождаются военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает платежи за три месяца.

Также суд обратил внимание, что порядок проверки оснований для предоставления отсрочки определен Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно приложению 5 к Порядку №560, к заявлению о предоставлении отсрочки на основании содержания троих и более детей должна быть приложена информация из Единого реестра должников об отсутствии сведений относительно военнообязанного по категории взыскания алиментов. Такая информация должна быть сформирована не позднее чем за пять дней до подачи заявления.

Суд установил, что истец подал письмо Ингульского отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве, однако не предоставил информацию именно из Единого реестра должников в форме, предусмотренной Порядком №560.

В решении суда подчеркивается, что Закон №3543 определяет два обязательных условия для получения отсрочки: нахождение на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и отсутствие задолженности по уплате алиментов. В то же время Порядок №560 устанавливает процедуру подтверждения таких оснований и перечень документов, которые должен подать заявитель.

Поскольку надлежащий документ об отсутствии задолженности по уплате алиментов подан не был, суд пришел к выводу, что у комиссии не возникло обязанности предоставлять истцу отсрочку от призыва во время мобилизации.

Учитывая это, Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

