Нового члена Высшего совета правосудия не изберут в мае — съезд перенесли

11:49, 22 мая 2026
Проведение съезда было запланировано на 28 мая, а перенесли на 27 августа.
Высший совет правосудия перенес дату проведения съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, на котором должны избрать нового члена ВСП.

Как отметили в Совете, соответствующее решение принято для обеспечения надлежащего проведения процедуры отбора кандидата и соблюдения требований закона «О Высшем совете правосудия».

Теперь съезд состоится 27 августа. Ранее его проведение было запланировано на 28 мая.

Напомним, что 12 февраля был объявлен конкурс на одну вакантную должность члена Высшего совета правосудия. Прием документов от кандидатов завершился 1 апреля 2026 года.

Почему перенесли

Организационный комитет по подготовке и проведению съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений письмами от 11 и 18 мая 2026 года обратился с предложением перенести дату проведения съезда.

ВСП

