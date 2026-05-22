Нового члена Вищої ради правосуддя не оберуть у травні – зʼїзд перенесли

Вища рада правосуддя перенесла дату проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якому мають обрати нового члена ВРП.

Як зазначили у Раді, відповідне рішення ухвалили для забезпечення належного проведення процедури добору кандидата та дотримання вимог закону «Про Вищу раду правосуддя».

Тепер з’їзд відбудеться 27 серпня. Раніше проведення з’їзду було заплановане на 28 травня.

Нагадаємо, що 12 лютого було оголошено конкурс на одну вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя. Прийом документів від кандидатів завершився 1 квітня 2026 року.

Чому перенесли

Організаційний комітет із підготовки та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ листами від 11 та 18 травня 2026 року звернувся з пропозицією перенести дату проведення з’їзду.

