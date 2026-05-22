  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Нового члена Вищої ради правосуддя не оберуть у травні – зʼїзд перенесли

11:49, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проведення з’їзду було заплановане на 28 травня, а перенесли на 27 серпня.
Нового члена Вищої ради правосуддя не оберуть у травні – зʼїзд перенесли
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя перенесла дату проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якому мають обрати нового члена ВРП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у Раді, відповідне рішення ухвалили для забезпечення належного проведення процедури добору кандидата та дотримання вимог закону «Про Вищу раду правосуддя».

Тепер з’їзд відбудеться 27 серпня. Раніше проведення з’їзду було заплановане на 28 травня.

Нагадаємо, що 12 лютого було оголошено конкурс на одну вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя. Прийом документів від кандидатів завершився 1 квітня 2026 року.

Чому перенесли

Організаційний комітет із підготовки та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ листами від 11 та 18 травня 2026 року звернувся з пропозицією перенести дату проведення з’їзду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Криза відводів та дефіцит кадрів: чому європейські стандарти правосуддя не працюють в Україні

Чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Іноземців в Україні змусять складати платний іспит з української мови, а вартість визначить Кабмін

В Україні пропонують змінити підхід до мовної сертифікації іноземців.

Адвокатська монополія на гонорар успіху: чому суди не присуджують компенсацію за послуги юриста без свідоцтва адвоката

Чи може сторона у справі розраховувати на компенсацію витрат, якщо її інтереси захищав професійний юрист, але без адвокатського свідоцтва.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]