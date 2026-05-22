В Україні затвердили нові показники середньої зарплати для обчислення пенсій

Показники середньої зарплати для розрахунку пенсій зросли з початку року на 1300 гривень.

В Україні затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Які цифри

за січень 2026 року показник становить 21 876,6 грн.;

за лютий 2026 року — 22 455,11 грн.;

за березень 2026 року — 23 218, 24 грн.

Ці показники використовують під час розрахунку пенсійних виплат та визначення коефіцієнта заробітної плати для призначення пенсії.

Зауважимо, що раніше Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що замість обовʼязкової накопичувальної системи в Україні планують запровадити добровільну з «автозаписом».

За його словами, в межах пенсійної реформи кожен працівник буде автоматично долучений до накопичувального рівня системи зі сплатою внесків.

Водночас за особою зберігатиметься право відмовитися від цього. У разі відмови працівник покладатиметься виключно на солідарну систему.

«Схожа концепція діє в Польщі. Загалом досвід європейських колег показує, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною», — розповів він.

За словами Улютіна, вже опрацьовує варіанти інвестування коштів, щоб надійно захистити заощадження.

Крім того, міністерство дивиться на це оптимістично — розраховують на ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою до кінця 2026 року.

