Індекс цін на житло: удосконалено методику розрахунку

Держстат удосконалив розрахунок індексів цін на житло.

Державна служба статистики України повідомила, що із І кварталу 2026 року оновила методологію державного статистичного спостереження «Зміни цін на ринку житла».

«Новий підхід передбачає впровадження сучасних методів збору даних, розширення територіального охоплення, ринку житла та системи показників відповідно до стандартів Євростату», - заявили у відомстві.

Повне територіальне охоплення

Спостереження охоплює всі територіальні громади України — великі міста, селища та села. Це забезпечує більш репрезентативне відображення ситуації на ринку житла та дозволяє формувати надійні індекси цін у цілому по Україні.

Розширення охоплення ринку житла

Відтепер для формування індексів цін на житло враховуються не лише квартири, а й житлові будинки. Показники розраховуються за такими категоріями:

усього;

первинний ринок житла;

вторинний ринок житла;

квартири;

квартири на первинному ринку житла;

квартири на вторинному ринку житла;

житлові будинки;

житлові будинки на первинному ринку житла;

житлові будинки на вторинному ринку житла.

Нове джерело даних

Для розрахунку показників використовується інформація про ціни пропозицій продажу квартир і житлових будинків із загальнодоступного ресурсу OLX.ua в рамках угоди про інформаційне співробітництво. Якщо раніше ці дані використовувалися лише для вторинного ринку, то тепер вони охоплюють також первинний ринок житла.

Це відповідає сучасним міжнародним підходам до розвитку офіційної статистики, які передбачають ширше використання Big Data, адміністративних та інших альтернативних джерел інформації у статистичному виробництві. Цифровізація процесів збору та обробки даних, а також інтеграція нових джерел інформації дозволяють підвищити повноту, актуальність і репрезентативність статистичних показників.

Євроінтеграція

Відповідно до вимог Регламенту Європейської Комісії (ЄС) 2025/1182 від 17 червня 2025 року, Держстат розпочав розрахунок індексів цін на житло з новим середньорічним базисним періодом: 2025 = 100.

Дані індексу цін на житло включені до переліку наборів даних, які заплановано передавати до Євростату відповідно до Збірника статистичних вимог. Це частина гармонізації української статистики з європейськими стандартами та впровадження підходів, що застосовуються в Європейській статистичній системі.

Оновлена методологія забезпечує підвищення якості, точності та міжнародної зіставності статистичних даних про ринок житла.

Для формування індексів цін на житло застосовуються методи стратифікації та гедонічної регресії типу «Time-dummy hedonic» у програмному середовищі R.

