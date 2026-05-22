У Німеччині схвалили запуск «цифрових паспортів» через смартфон як в українській Дії

09:42, 22 травня 2026
Громадяни зможуть підтверджувати свою особу та використовувати цифрові документи через смартфон.
Федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт Закону про цифрову ідентичність (DIdG), який створює правову основу для впровадження європейського цифрового гаманця EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet – скорочено EUDI Wallet).

Очікується, що нова система дозволить громадянам безпечно підтверджувати свою особу онлайн за допомогою смартфона та користуватися цифровими документами по всій території Європейського Союзу.

Фактично йдеться про сервіс, схожий за принципом роботи на український застосунок Дія, у якому вже доступні цифрові документи та державні послуги.

EUDI-Wallet — це цифровий гаманець для смартфона, який зберігатиме, керуватиме та перевірятиме персональні документи. Зокрема, у застосунку можна буде використовувати посвідчення особи як «цифровий двійник». У майбутньому до гаманця планують додати свідоцтва про народження, водійські посвідчення та навіть проїзні квитки.

У німецькому уряді зазначають, що цифровий гаманець має спростити доступ до адміністративних послуг, банківських операцій та укладання онлайн-договорів без додаткових процедур ідентифікації.

Також EUDI-Wallet дозволить здійснювати безпечні електронні транзакції між громадянами, компаніями та державними установами у всьому ЄС. Бізнес, своєю чергою, зможе використовувати гаманець для безпечної ідентифікації клієнтів та запуску нових цифрових сервісів.

Запуск EUDI-Wallet запланований на січень 2027 року. На першому етапі гаманець підтримуватиме функції цифрової ідентифікації та підтвердження даних. Пізніше планують додати цифровий підпис, псевдонімний вхід та підтвердження платіжних транзакцій.

Використання цифрового гаманця буде добровільним і безкоштовним. Аналогові документи та послуги залишаться доступними.

