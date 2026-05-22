У законопроєкті про звітність цифрових платформ виявили ризики для адвокатської таємниці

Законопроєкт про цифрові платформи може поставити під загрозу адвокатську таємницю через можливу передачу до податкових органів інформації про клієнтів адвокатів.

У Національній асоціації адвокатів України заявили про ризики для адвокатської таємниці через законопроєкт щодо автоматичного обміну податковою інформацією про доходи з цифрових платформ.

НААУ надала Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зауваження до законопроєкту № 15111-д, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Документ має імплементувати Модельні правила ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та положення Директиви Ради ЄС 2021/514, відомої як DAC7.

У НААУ зазначили, що сама мета законопроєкту є обґрунтованою, однак під час підготовки документа до другого читання необхідно усунути ризики для прав клієнтів адвокатів, правової визначеності для бізнесу та передбачуваності регулювання.

Ключове застереження НААУ стосується адвокатської таємниці. Адвокати звернули увагу, що у разі ухвалення законопроєкту оператори цифрових платформ можуть передавати до податкових органів інформацію про клієнтів адвокатів. Зокрема, йдеться про дані, які можуть розкривати факт звернення особи по правничу допомогу, дату отримання послуги та суму винагороди.

У НААУ нагадали, що відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська таємниця охоплює будь-яку інформацію, яка стала відома адвокату у зв’язку зі зверненням клієнта, включно із самим фактом такого звернення.

Також НААУ послалася на практику Суду справедливості ЄС. У справі C-694/20 Orde van Vlaamse Balies Суд зазначив, що таємниця правничої консультації охоплює не лише її зміст, а й сам факт існування. Отже, особа має правомірне очікування, що без її згоди не буде розкрито навіть факт звернення до адвоката. На цій підставі Суд визнав положення Директиви Ради ЄС, що зобов'язували адвоката до звітності, несумісними зі статтею 7 Хартії основоположних прав ЄС.

У НААУ вважають, що законопроєкт №15111-д наразі не містить механізмів, які б виключали адвокатську діяльність із режиму податкової звітності цифрових платформ або обмежували передачу таких даних. Адвокати зазначили, що у разі міжнародного обміну такі відомості можуть потрапляти до податкових адміністрацій інших держав, де гарантії українського закону про адвокатуру не діють.

Тому адвокати запропонували прямо передбачити у Податковому кодексі, що особи, які здійснюють адвокатську діяльність, не є підзвітними продавцями у межах відповідних норм.

Крім того, у НААУ вказали на інші потенційні ризики документа, зокрема покладення на операторів платформ функцій податкового агента, виключення відносин між платформою і продавцем з-під дії КЗпП, можливий податковий арбітраж між платформовою моделлю та режимом ФОП і виключення актів Мінфіну та ДПС з-під регуляторних процедур.

