Непредставление уведомления о работнике — что делать работодателям после выявления нарушения
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, как действовать работодателю в случае, если выявлено непредставление уведомления о приеме работника в ГНС или наличие ошибки в нем.
В ведомстве отмечают, что такие ситуации случаются довольно часто — в частности, во время кадровых изменений, в период военного положения или при смене ответственных лиц. В таких случаях главное — не игнорировать проблему и оперативно ее исправить.
Подать уведомление сразу после выявления
Если уведомление о приеме работника вообще не было подано, работодатель должен подать его сразу после выявления нарушения, указав фактическую дату приказа и дату начала работы работника.
В инспекции подчеркивают, что подача с опозданием не отменяет самого факта нарушения, однако может свидетельствовать о добросовестном поведении работодателя и учитываться во время проверок.
Проверить кадровые и финансовые документы
Также работодателю рекомендуется проверить полный пакет документов по работнику, в частности приказ о приеме на работу, трудовой договор (при наличии письменной формы), личную карточку, табели учета рабочего времени, документы о начислении заработной платы, а также об уплате налогов и взносов.
Эти документы могут подтвердить, что трудовые отношения были оформлены надлежащим образом, а нарушение касалось лишь непредставления уведомления.
Исправление ошибок в уже поданных уведомлениях
Если в уведомлении уже есть ошибки — неправильно указаны данные работника, дата или номер приказа, работодатель должен подать отменяющее уведомление и новое, с корректными данными.
Проведение внутреннего аудита
После выявления нарушения рекомендуется провести внутреннюю проверку кадрового учета: всех принятых работников, наличия уведомлений, правильности дат и соответствия кадровых и бухгалтерских документов.
В инспекции отмечают, что одна ошибка часто может свидетельствовать о системных недостатках в организации кадрового учета.
Фиксация причин нарушения
Целесообразно документально оформить причины ошибки — служебные записки, акты внутренней проверки или объяснения ответственного лица. Это может иметь значение во время проверок или судебных споров.
Учет судебной практики
В судебной практике учитывается, что если работник был фактически оформлен, работодатель уплачивал налоги, начислял заработную плату и вел кадровую документацию, то непредставление уведомления не всегда приравнивается к неоформленным трудовым отношениям.
В таких случаях работодатели могут обжаловать наложенные санкции.
