Непредставление уведомления о работнике — что делать работодателям после выявления нарушения

В случае выявления ошибки работодатель должен немедленно подать корректное уведомление и провести внутренний аудит кадрового учета.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, как действовать работодателю в случае, если выявлено непредставление уведомления о приеме работника в ГНС или наличие ошибки в нем.

В ведомстве отмечают, что такие ситуации случаются довольно часто — в частности, во время кадровых изменений, в период военного положения или при смене ответственных лиц. В таких случаях главное — не игнорировать проблему и оперативно ее исправить.

Подать уведомление сразу после выявления

Если уведомление о приеме работника вообще не было подано, работодатель должен подать его сразу после выявления нарушения, указав фактическую дату приказа и дату начала работы работника.

В инспекции подчеркивают, что подача с опозданием не отменяет самого факта нарушения, однако может свидетельствовать о добросовестном поведении работодателя и учитываться во время проверок.

Проверить кадровые и финансовые документы

Также работодателю рекомендуется проверить полный пакет документов по работнику, в частности приказ о приеме на работу, трудовой договор (при наличии письменной формы), личную карточку, табели учета рабочего времени, документы о начислении заработной платы, а также об уплате налогов и взносов.

Эти документы могут подтвердить, что трудовые отношения были оформлены надлежащим образом, а нарушение касалось лишь непредставления уведомления.

Исправление ошибок в уже поданных уведомлениях

Если в уведомлении уже есть ошибки — неправильно указаны данные работника, дата или номер приказа, работодатель должен подать отменяющее уведомление и новое, с корректными данными.

Проведение внутреннего аудита

После выявления нарушения рекомендуется провести внутреннюю проверку кадрового учета: всех принятых работников, наличия уведомлений, правильности дат и соответствия кадровых и бухгалтерских документов.

В инспекции отмечают, что одна ошибка часто может свидетельствовать о системных недостатках в организации кадрового учета.

Фиксация причин нарушения

Целесообразно документально оформить причины ошибки — служебные записки, акты внутренней проверки или объяснения ответственного лица. Это может иметь значение во время проверок или судебных споров.

Учет судебной практики

В судебной практике учитывается, что если работник был фактически оформлен, работодатель уплачивал налоги, начислял заработную плату и вел кадровую документацию, то непредставление уведомления не всегда приравнивается к неоформленным трудовым отношениям.

В таких случаях работодатели могут обжаловать наложенные санкции.

