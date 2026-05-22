  1. В Украине

Непредставление уведомления о работнике — что делать работодателям после выявления нарушения

13:01, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае выявления ошибки работодатель должен немедленно подать корректное уведомление и провести внутренний аудит кадрового учета.
Непредставление уведомления о работнике — что делать работодателям после выявления нарушения
Фото: pixabay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, как действовать работодателю в случае, если выявлено непредставление уведомления о приеме работника в ГНС или наличие ошибки в нем.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что такие ситуации случаются довольно часто — в частности, во время кадровых изменений, в период военного положения или при смене ответственных лиц. В таких случаях главное — не игнорировать проблему и оперативно ее исправить.

Подать уведомление сразу после выявления

Если уведомление о приеме работника вообще не было подано, работодатель должен подать его сразу после выявления нарушения, указав фактическую дату приказа и дату начала работы работника.

В инспекции подчеркивают, что подача с опозданием не отменяет самого факта нарушения, однако может свидетельствовать о добросовестном поведении работодателя и учитываться во время проверок.

Проверить кадровые и финансовые документы

Также работодателю рекомендуется проверить полный пакет документов по работнику, в частности приказ о приеме на работу, трудовой договор (при наличии письменной формы), личную карточку, табели учета рабочего времени, документы о начислении заработной платы, а также об уплате налогов и взносов.

Эти документы могут подтвердить, что трудовые отношения были оформлены надлежащим образом, а нарушение касалось лишь непредставления уведомления.

Исправление ошибок в уже поданных уведомлениях

Если в уведомлении уже есть ошибки — неправильно указаны данные работника, дата или номер приказа, работодатель должен подать отменяющее уведомление и новое, с корректными данными.

Проведение внутреннего аудита

После выявления нарушения рекомендуется провести внутреннюю проверку кадрового учета: всех принятых работников, наличия уведомлений, правильности дат и соответствия кадровых и бухгалтерских документов.

В инспекции отмечают, что одна ошибка часто может свидетельствовать о системных недостатках в организации кадрового учета.

Фиксация причин нарушения

Целесообразно документально оформить причины ошибки — служебные записки, акты внутренней проверки или объяснения ответственного лица. Это может иметь значение во время проверок или судебных споров.

Учет судебной практики

В судебной практике учитывается, что если работник был фактически оформлен, работодатель уплачивал налоги, начислял заработную плату и вел кадровую документацию, то непредставление уведомления не всегда приравнивается к неоформленным трудовым отношениям.

В таких случаях работодатели могут обжаловать наложенные санкции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]