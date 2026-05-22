Верховная Рада рассмотрит законопроект о декриминализации порнографии в конце мая

13:37, 22 мая 2026
Декриминализация порно может выйти на голосование 28 мая, ведь в парламенте снова заговорили о законопроекте 12191.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов в 2024 году внесла в парламент законопроект 12191 о декриминализации порно.

С тех пор прошло уже 1,5 года, а документ до сих пор не сдвинулся с места.

Однако на фоне новостей о «крышевании» полицейскими «порноофисов» о законопроекте снова заговорили.

Отметим, что по данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавался и распространялся контент порнографического характера.

По информации народного депутата, в Верховной Раде планируют вынести на рассмотрение законопроект 12191 о декриминализации порнографии.

Депутат отметил, что законопроект был подан вместе с коллегами из профильного правоохранительного комитета парламента и, по его словам, является «компромиссным». Также он заявил, что все замечания к документу уже сняты и политических препятствий быть не должно.

В то же время в парламенте пока не уверены, хватит ли голосов для принятия документа.

Также депутат обратил внимание на возможную коллизию с законодательством о налогообложении цифровых платформ. По его словам, после принятия соответствующего закона может возникнуть ситуация, когда государство одновременно будет требовать уплаты налогов с такого контента и одновременно предусматривать уголовную ответственность за него.

По предварительному графику, рассмотрение законопроекта может состояться 28 мая.

«Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за съемку и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3–5 лет. И все», — отметил инициатор документа.

Уголовная ответственность останется исключительно за:

  • порно без согласия (порновендетта, deep fake)
  • экстремальное порно (насилие и т. п.)
  • порно с детьми и распространение среди детей.

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми также остаются уголовными преступлениями.

«Это не “легализация порно”, потому что оно уже легализовано, и мы уже несколько лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем. Это — “декриминализация порно”. Чтобы людей не сажали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые “тайные закупки” у веб-камер» — указали в ВРУ.

