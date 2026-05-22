Без прямой почты: как украинцам официально передать обращение в воинские подразделения

В связи с введением военного положения гражданские лица не могут напрямую направлять обращения в воинские части. Такие запросы передаются исключительно через определенные государственные структуры. Об основных механизмах сообщается в разъяснении Сумской областной ТЦК и СП.

Передача через СЕДО (электронный документооборот)

Уполномоченными на подачу запросов являются территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие государственные органы.

Для этого родственникам или заявителям необходимо:

обратиться в ТЦК с письменным заявлением;

указать просьбу о направлении запроса через систему СЕДО в конкретную воинскую часть;

добавить содержание обращения (например, относительно справок, выплат или документов).

После этого ТЦК официально пересылает запрос через закрытую электронную систему документооборота.

Передача через фельдъегерскую почту

Еще один способ — использование специального закрытого канала доставки документов.

В таком случае необходимо:

подать в ТЦК два заявления: о передаче обращения и само обращение к командиру воинской части;

добавить копии необходимых документов;

настаивать на пересылке через фельдъегерскую службу.

Документы доставляются в воинскую часть специальной связью.

Почему не работает обычная почта

Обычная почтовая отправка не используется, поскольку:

адреса воинских частей являются закрытыми;

гражданская корреспонденция напрямую не обрабатывается;

существует риск потери или нерассмотрения обращения.

Важные рекомендации

Специалисты советуют:

всегда требовать регистрацию заявления в ТЦК;

хранить копии всех документов;

в случае отказа настаивать на письменном подтверждении.

