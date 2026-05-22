Без прямої пошти: як українцям офіційно передати звернення до військових підрозділів

Під час воєнного стану прямий зв’язок із військовими частинами для цивільних обмежений, тому звернення передаються лише через уповноважені органи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через дію воєнного стану цивільні особи не можуть напряму надсилати звернення до військових частин. Такі запити передаються виключно через визначені державні структури. Про основні механізми повідомляється у роз’ясненні Сумського обласного ТЦК та СП.

Передача через СЕДО (електронний документообіг)

Уповноваженими на подання запитів є територіальні центри комплектування (ТЦК) або інші державні органи.

Для цього родичам або заявникам необхідно:

звернутися до ТЦК із письмовою заявою;

вказати прохання про направлення запиту через систему СЕДО до конкретної військової частини;

додати зміст звернення (наприклад, щодо довідок, виплат або документів).

Після цього ТЦК офіційно пересилає запит через закриту електронну систему документообігу.

Передача через фельд’єгерську пошту

Ще один спосіб — використання спеціального закритого каналу доставки документів.

У такому разі необхідно:

подати до ТЦК дві заяви: про передачу звернення та саме звернення до командира військової частини;

додати копії необхідних документів;

наполягати на пересиланні через фельд’єгерську службу.

Документи доставляються до військової частини спеціальним зв’язком.

Чому не працює звичайна пошта

Звичайне поштове відправлення не використовується, оскільки:

адреси військових частин є закритими;

цивільна кореспонденція напряму не опрацьовується;

існує ризик втрати або нерозгляду звернення.

Важливі рекомендації

Фахівці радять:

завжди вимагати реєстрацію заяви в ТЦК;

зберігати копії всіх документів;

у разі відмови наполягати на письмовому підтвердженні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.