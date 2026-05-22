Без прямої пошти: як українцям офіційно передати звернення до військових підрозділів

15:07, 22 травня 2026
Під час воєнного стану прямий зв’язок із військовими частинами для цивільних обмежений, тому звернення передаються лише через уповноважені органи.
Через дію воєнного стану цивільні особи не можуть напряму надсилати звернення до військових частин. Такі запити передаються виключно через визначені державні структури. Про основні механізми повідомляється у роз’ясненні Сумського обласного ТЦК та СП.

Передача через СЕДО (електронний документообіг)

Уповноваженими на подання запитів є територіальні центри комплектування (ТЦК) або інші державні органи.

Для цього родичам або заявникам необхідно:

  • звернутися до ТЦК із письмовою заявою;
  • вказати прохання про направлення запиту через систему СЕДО до конкретної військової частини;
  • додати зміст звернення (наприклад, щодо довідок, виплат або документів).

Після цього ТЦК офіційно пересилає запит через закриту електронну систему документообігу.

Передача через фельд’єгерську пошту

Ще один спосіб — використання спеціального закритого каналу доставки документів.

У такому разі необхідно:

  • подати до ТЦК дві заяви: про передачу звернення та саме звернення до командира військової частини;
  • додати копії необхідних документів;
  • наполягати на пересиланні через фельд’єгерську службу.

Документи доставляються до військової частини спеціальним зв’язком.

Чому не працює звичайна пошта

Звичайне поштове відправлення не використовується, оскільки:

  • адреси військових частин є закритими;
  • цивільна кореспонденція напряму не опрацьовується;
  • існує ризик втрати або нерозгляду звернення.

Важливі рекомендації

Фахівці радять:

  • завжди вимагати реєстрацію заяви в ТЦК;
  • зберігати копії всіх документів;
  • у разі відмови наполягати на письмовому підтвердженні.

