  В Україні

У Раді готують нові адмінзбори: плату можуть встановити за послуги МВС, апостиль і будівництво

15:25, 22 травня 2026
У профільному комітеті під час підготовки законопроєкту про адміністративний збір до другого читання обговорили запровадження плати за окремі послуги МВС, у сфері будівництва та за проставлення апостиля, тоді як соціальні й пенсійні адмінпослуги пропонують залишити безоплатними.
У Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провели одинадцяте засідання робочої групи з підготовки до другого читання законопроєкту про адміністративний збір №4380.

Під час засідання учасники розглянули поправки та пропозиції до додатка законопроєкту, який передбачає визначення переліку базових адміністративних послуг і прирівняних до них дій із встановленням розмірів адміністративних зборів за їх надання.

Зокрема, обговорювалися питання у сфері архітектури та містобудування. Учасники розглянули пропозиції Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо запровадження плати за адміністративні послуги у сфері будівництва. За результатами дискусії було запропоновано підтримати ініціативи ДІАМ щодо визначення розміру адміністративного збору за окремі послуги, які надаються, у тому числі, органами місцевого самоврядування.

Також розглядалися питання у сфері соціального та пенсійного забезпечення. За підсумками обговорення учасники засідання дійшли висновку, що адміністративні послуги у цих сферах мають залишатися безоплатними.

Окрему увагу приділили питанням реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія. Учасники засідання підтримали пропозиції Головного сервісного центру МВС щодо встановлення розмірів адміністративних зборів у цій сфері.

Крім того, обговорювалися питання місцевого значення, зокрема доцільність встановлення платності або безоплатності окремих адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. За результатами дискусії було запропоновано виключити з додатка законопроєкту положення щодо адміністративного збору за послуги, які надаються безпосередньо за рішенням місцевих рад. Всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування запропонували надати додаткові пропозиції щодо платності або безоплатності інших адміністративних послуг до наступного засідання робочої групи.

Також учасники засідання розглянули пропозицію Міністерства юстиції щодо включення до додатка законопроєкту адміністративної послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, які використовуються за кордоном, із визначенням розміру адміністративного збору за таку послугу. Учасники засідання загалом підтримали цю пропозицію. Водночас Мін’юсту запропонували додатково погодити її з іншими органами виконавчої влади та повідомити про результати на наступному засіданні робочої групи.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті готують до другого читання законопроєкт, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Верховна Рада України законопроект ЦНАП

