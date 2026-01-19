Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Комітет Верховної Ради опрацьовує законопроєкт «Про адміністративний збір», який має впорядкувати плату за адміністративні послуги, зробити її прозорою та забезпечити стабільне фінансування ЦНАПів і органів місцевого самоврядування, який готують до другого читання. Йдеться про законопроєкт №4380.

Законопроєктом пропонується на законодавчому рівні визначити єдині засади та критерії платності й безплатності адміністративних послуг, порядок встановлення конкретних розмірів адміністративного збору та процедуру його сплати. Документом також передбачено визначення чітких розмірів адміністративного збору за так звані базові адміністративні послуги, яких потребують усі фізичні та юридичні особи, а також за інші найбільш затребувані послуги. Загалом законопроєкт встановлює фіксовані розміри адмінзбору для понад 170 найпопулярніших адміністративних послуг.

У пояснювальній записці йдеться, що розмір адміністративного збору пропонується встановлювати в у гривнях, що має підвищити прозорість для громадян і суб’єктів господарювання та узгоджується з державною соціальною політикою щодо відмови від використання таких показників, як мінімальна заробітна плата чи прожитковий мінімум у нецільових сферах.

Також передбачено перегляд розмірів адмінзбору кожні три роки, що дозволить підтримувати їх в актуальному стані та, за потреби, як підвищувати, так і зменшувати з урахуванням оптимізації процесів і впровадження інформаційних технологій.

Крім того пропонується встановити мінімальний розмір адміністративного збору за платну послугу на рівні 20 гривень, аби оптимізувати витрати на адміністрування платежів. Крім того, у населених пунктах, де відсутні банківські установи, працівники суб’єктів надання адмінпослуг або ЦНАП зможуть здійснювати касове обслуговування заявників самостійно в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що формує державну фінансову політику.

Законопроєкт визначає, що адміністративний збір сплачується суб’єктом звернення перед або одночасно з поданням заяви на отримання адміністративної послуги, за винятком випадків, передбачених законом. У разі замовлення платної адміністративної послуги в електронній формі або поштою без сплати встановленого законодавством адміністративного збору або у разі його сплати в неповному обсязі заява залишається без руху, про що суб’єкта звернення повідомляють у визначеному законом порядку та строки.

Якщо протягом місяця відповідний адміністративний збір не буде сплачено, така заява вважається відкликаною, якщо інше не передбачено законом. Адміністративний збір вважається сплаченим у момент перерахування, відправлення або внесення повної суми коштів на визначений рахунок незалежно від часу їх фактичного зарахування. У разі відкликання заяви до завершення вирішення справи сплачений адміністративний збір поверненню не підлягає.

Автори законопроєкту наголошують, що його розроблено з метою впорядкування відносин у сфері плати за надання адміністративних послуг, забезпечення прозорості цих відносин, а також для підтримання сталого та якісного надання адміністративних послуг за рахунок обґрунтованих розмірів адміністративного збору.

