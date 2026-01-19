Новые тарифы в ЦНАПах: законопроект о админуслугах готовят ко второму чтению

Суммы административных сборов будут обновляться как минимум раз в три года, при этом бесплатными остаются социальные и пенсионные услуги.

Комитет Верховной Рады рассматривает законопроект «О административном сборе», который призван упорядочить оплату административных услуг, сделать её прозрачной и обеспечить стабильное финансирование ЦНАПов и органов местного самоуправления, законопроект готовят ко второму чтению. Речь идёт о проекте закона №4380.

Законопроектом предлагается на законодательном уровне определить единые принципы и критерии платности и бесплатности административных услуг, порядок установления конкретных размеров административного сбора и процедуру его уплаты. Документ также предусматривает определение чётких размеров административного сбора за так называемые базовые административные услуги, которые необходимы всем физическим и юридическим лицам, а также за другие наиболее востребованные услуги. В целом законопроект устанавливает фиксированные размеры сбора за более чем 170 самых популярных административных услуг.

В пояснительной записке отмечается, что размер административного сбора предлагается устанавливать в гривнах, что должно повысить прозрачность для граждан и субъектов хозяйствования и соответствует государственной социальной политике, предусматривающей отказ от использования таких показателей, как минимальная заработная плата или прожиточный минимум, в нецелевых сферах.

Также предусмотрен пересмотр размеров административного сбора каждые три года, что позволит поддерживать их в актуальном состоянии и при необходимости как повышать, так и снижать с учётом оптимизации процессов и внедрения информационных технологий.

Кроме того, предлагается установить минимальный размер административного сбора за платную услугу на уровне 20 гривен, чтобы оптимизировать расходы на администрирование платежей. В населённых пунктах, где отсутствуют банковские учреждения, сотрудники субъектов предоставления административных услуг или ЦНАПов смогут самостоятельно осуществлять кассовое обслуживание заявителей в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную финансовую политику.

Законопроект определяет, что административный сбор уплачивается субъектом обращения до или одновременно с подачей заявления на получение административной услуги, за исключением случаев, предусмотренных законом. В случае заказа платной административной услуги в электронной форме или по почте без уплаты установленного законодательством административного сбора либо в случае уплаты сбора в неполном размере заявление остаётся без движения, о чём субъект обращения уведомляется в порядке и сроки, установленные законом.

Если в течение месяца соответствующий административный сбор не будет уплачен, такое заявление считается отозванным, если иное не предусмотрено законом.

Административный сбор считается уплаченным в момент перечисления, отправки или внесения полной суммы средств на указанный счёт независимо от времени их фактического зачисления. В случае отзыва заявления до завершения рассмотрения дела уплаченный административный сбор возврату не подлежит.

Авторы законопроекта подчеркивают, что он разработан с целью упорядочения отношений в сфере оплаты за предоставление административных услуг, обеспечения прозрачности этих отношений, а также для поддержания устойчивого и качественного предоставления административных услуг за счёт обоснованных размеров административного сбора.

