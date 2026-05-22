  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чи уникне керманич електросамоката покарання у разі відмови від огляду на наркотичне сп’яніння – рішення суду

16:01, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд в Одесі призначив максимальне стягнення за керування електросамокатом у стані наркотичного сп’яніння.
Чи уникне керманич електросамоката покарання у разі відмови від огляду на наркотичне сп’яніння – рішення суду
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський районний суд міста Одеси розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи № 947/15957/26

9 квітня 2026 року о 22:40 годині на вулиці Фонтанська дорога, 50 в місті Одесі водій, керуючи електросамокатом BOLT потужністю 800 Вт без номерного знаку, був зупинений працівниками патрульної поліції.

У нього були виявлені явні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння очей, неприродна блідість, поведінка, що не відповідає обстановці, підвищена жвавість. Від проходження огляду на стан наркотичного сп`яніння в медичному закладі згідно чинного законодавства, відмовився. Від керування водія відсторонено.

Працівниками патрульної поліції було кваліфіковано дії керманича як порушення п. 2.5 «Правил дорожнього руху України», за що передбачена відповідальність ч. 1 ст. 130 КпАП України.

В судове засідання обвинувачений не з`явився, клопотань про відкладення слухання справи не надходило. Заяв про слухання справи за його особистою участю суду не надавав.

Що вирішив суд

Суд визнав водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння або відмова від проходження відповідного огляду).

На порушника накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів строком на 1 (один) рік.

Стягнуто з порушника на користь держави судовий збір у сумі 665 гривень 60 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ПДР Одеса штраф

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Криза відводів та дефіцит кадрів: чому європейські стандарти правосуддя не працюють в Україні

Чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Іноземців в Україні змусять складати платний іспит з української мови, а вартість визначить Кабмін

В Україні пропонують змінити підхід до мовної сертифікації іноземців.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]