Чи уникне керманич електросамоката покарання у разі відмови від огляду на наркотичне сп’яніння – рішення суду

Суд в Одесі призначив максимальне стягнення за керування електросамокатом у стані наркотичного сп’яніння.

Фото ілюстративне

Київський районний суд міста Одеси розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи № 947/15957/26

9 квітня 2026 року о 22:40 годині на вулиці Фонтанська дорога, 50 в місті Одесі водій, керуючи електросамокатом BOLT потужністю 800 Вт без номерного знаку, був зупинений працівниками патрульної поліції.

У нього були виявлені явні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння очей, неприродна блідість, поведінка, що не відповідає обстановці, підвищена жвавість. Від проходження огляду на стан наркотичного сп`яніння в медичному закладі згідно чинного законодавства, відмовився. Від керування водія відсторонено.

Працівниками патрульної поліції було кваліфіковано дії керманича як порушення п. 2.5 «Правил дорожнього руху України», за що передбачена відповідальність ч. 1 ст. 130 КпАП України.

В судове засідання обвинувачений не з`явився, клопотань про відкладення слухання справи не надходило. Заяв про слухання справи за його особистою участю суду не надавав.

Що вирішив суд

Суд визнав водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння або відмова від проходження відповідного огляду).

На порушника накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів строком на 1 (один) рік.

Стягнуто з порушника на користь держави судовий збір у сумі 665 гривень 60 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

