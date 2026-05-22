У Верховному Суді заявили, що деякі судді намагаються уникати розгляду складних справ

У ВС кажуть, що окремі судді використовують самовідвід для уникнення складних справ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховному Суду зазначають, що попри те, що вимоги щодо неупередженості вивчає кожен студент юридичного факультету, на практиці судді щодня стикаються з новими викликами: розвиваються суспільні відносини, підвищується рівень обізнаності сторін із нормами права і вони починають певною мірою зловживати своїми процесуальними правами. Одним із таких зловживань є заявлення безпідставних відводів.

Водночас існує і зворотна проблема: в окремих випадках самі судді намагаються заявити самовідвід, аби уникнути розгляду складних справ.

У Верховному Суді зазначають, що це може свідчити про недостатній рівень відповідальності такого судді та його правової культури.

У ВС зауважують, що від заявлення безпідставних відводів страждають передусім суди першої та апеляційної інстанцій. Але якщо в суді першої інстанції заявлений відвід усім суддям, справу може бути передано на розгляд іншого суду. У Верховного Суду такої можливості немає.

«На перший погляд, заявлення відводу всім суддям касаційного суду виглядає неможливим. Однак у минулому році трапилась ситуація, коли сторона спочатку заявила відвід судді-доповідачу у справі, потім судді, який розглядав цей відвід, і так далі. Зрештою, відводи були заявлені більшості складу суду. У підсумку дії сторони було кваліфіковано як зловживання правом і притягнуто її до відповідальності у вигляді штрафу», - пояснили у ВС.

У цьому контексті особливо цінна практика ЄСПЛ, зокрема щодо повторної участі суддів у розгляді справи після її направлення на новий розгляд, адже практика ЄСПЛ показує, що необхідно також аналізувати зміст наданих рекомендацій і їхній можливий вплив на об’єктивність подальшого розгляду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.