Електронний суд може бути тимчасово недоступним – заплановані технічні роботи
14:13, 22 травня 2026
У ЦОД проведуть планову перевірку електрообладнання, частина онлайн-сервісів може бути тимчасово недоступною.
ДП «Інформаційні судові системи» повідомило про проведення планових регламентних робіт, під час яких перевірятимуть працездатність електроустаткування центру обробки даних.
Роботи заплановані на 22 травня 2026 року у проміжку з 17:30 до 18:00.
У цей час можливі короткочасні перебої в доступності електронних судових сервісів.
