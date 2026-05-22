Европа требует наложить штрафы на Google, Meta и TikTok за мошенническую рекламу с обещаниями быстрой прибыли

19:01, 22 мая 2026
Европейские защитники прав потребителей заявляют о недостаточных мерах платформ по борьбе с интернет-мошенничеством и призывают ЕС к введению санкций.
Европейские организации по защите прав потребителей призывают ввести штрафы для крупных технологических компаний, в частности Google, Meta и TikTok, из-за недостаточного противодействия онлайн-мошенничеству. Об этом сообщает Spiegel.

Финансовые мошенники в интернете продолжают привлекать пользователей обещаниями быстрых и нереально высоких доходов. По мнению защитников прав потребителей, крупные онлайн-платформы не принимают достаточных мер для блокировки такой рекламы.

Европейская организация по защите прав потребителей BEUC подала жалобу в Европейскую комиссию, обвинив ряд платформ в ненадлежащей защите пользователей. Представительница Федерации немецких организаций потребителей (VZBV) Рамона Поп заявила, что Google, Meta и TikTok не реагируют должным образом на рекламу мошеннических схем, в частности фейковых интернет-магазинов и сомнительных финансовых консультаций.

Организация VZBV поддержала инициативу BEUC и сообщила, что готовит отдельную жалобу в Федеральное сетевое агентство Германии, которое отвечает за выполнение Европейского закона о цифровых услугах (DSA).

В отчете отмечается, что в период с декабря 2025 года по март 2026 года организации по защите прав потребителей сообщили о почти 900 рекламных объявлениях на платформах, которые, вероятно, нарушали законодательство ЕС. Из них было удалено лишь 27 процентов. В таких объявлениях пользователям обещали «прибыль без риска» или чрезвычайно высокие доходы.

Защитники прав потребителей требуют, чтобы ЕС применял финансовые санкции к платформам в случае недостаточной борьбы с мошенническим контентом. Нарушение требований закона о цифровых услугах (DSA) может повлечь за собой штрафы до шести процентов от мирового годового оборота компаний.

