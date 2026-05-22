  В Украине

На Волыни разоблачили группу, которая легализовала и продавала «гуманитарные» автомобили для ВСУ из стран ЕС

16:37, 22 мая 2026
Правоохранители заявляют об организованной группе, которая якобы оформляла транспортные средства как гуманитарный груз и реализовывала их через интернет-платформы.
На Волыни разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, завозила автомобили из стран ЕС под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины и в дальнейшем продавала их за наличные. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, организатором схемы был руководитель общественной организации, который вместе с сообщниками подбирал автомобили в странах Европейского Союза, в частности в Польше и странах Балтии. В дальнейшем, как утверждается, они изготавливали поддельные документы от благотворительных организаций и воинских частей и обеспечивали ввоз транспорта в Украину через пункты пропуска.

После ввоза автомобили оформляли как гуманитарную помощь, а также регистрировали на благотворительные фонды, чтобы избежать обязательных таможенных платежей — акцизного налога, ввозной пошлины и НДС. В дальнейшем транспортные средства продавали через онлайн-платформы и социальные сети или разбирали на запчасти.

По данным полиции, в рамках зафиксированных эпизодов по этой схеме было ввезено и продано 55 автомобилей на сумму более 7,4 млн грн. В то же время оперативные данные свидетельствуют, что в 2023–2024 годах фигуранты могли ввезти около 300 автомобилей, из которых не менее 130 были реализованы. Общая прибыль от такой деятельности, по предварительным оценкам, превышает 22 млн грн.

Раскрытие проводили оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции. Среди участников группы — жители Волынской, Полтавской и Черкасской областей, которые являются руководителями и членами общественных организаций и благотворительных фондов.

На основании собранных доказательств пяти фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

За инкриминируемые действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят детективы территориального управления БЭБ в Волынской области, процессуальное руководство — Волынская областная прокуратура.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

