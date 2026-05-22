В Испании двухлетняя девочка умерла в автомобиле после того, как отец «забыл» ее по дороге в сад

23:48, 22 мая 2026
В испанском городе Брион двухлетняя девочка умерла после того, как ее, по всей вероятности, случайно оставили в закрытом автомобиле на несколько часов в сильную жару.
В испанском городе Брион произошла трагедия — от теплового удара умер двухлетний ребенок, который, по предварительным данным, отец случайно оставил в закрытом автомобиле, когда ушел на работу. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 20 мая. Утром мужчина отвез старшего ребенка в школу, а младшую дочь должен был отвезти в детский сад. Вероятно, по телефонному разговору он забыл о ребенке в салоне авто и отправился на работу.

Об исчезновении девочки стало известно около 15:00, когда мать пришла забирать ее из садика. Сотрудники заведения сообщили, что ребенка в тот день не привозили.

В день трагедии температура воздуха в регионе достигала 38 градусов тепла. Ребенка обнаружили в автомобиле без сознания. Родители вызвали медиков, однако спасти девочку не удалось - в больнице врачи констатировали смерть.

Пока обстоятельства трагедии выясняет полиция. В Брионе объявили двухдневный траур, а 22 мая местные жители почтит память ребенка минутой молчания.

В городском совете выразили соболезнования семье погибшей девочки и заявили о поддержке близких в это тяжелое время.

