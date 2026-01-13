В Украине планируется единый национальный шрифт для официальных документов

В Верховной Раде поддержали внедрение национального шрифта для госдокументов.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно поддержал масштабную инициативу, направленную на преодоление последствий советской русификации украинского законодательства.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, который является одним из авторов соответствующих законодательных изменений. По его словам, инициатива предусматривает обновление правописания и создание единой базы терминов украинского законодательства. Цель — очистить правовой язык от канцеляризмов и русизмов и обеспечить единые языковые стандарты в нормативно-правовых актах.

Изменения закреплены в проекте постановления (реестр № 14334). Отдельное внимание в документе уделено визуальной идентичности государственных актов. В частности, предусмотрена разработка и внедрение национального шрифта для официальных документов, который должен подчеркнуть суверенитет Украины не только на содержательном, но и на графическом уровне.

