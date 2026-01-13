В Україні планують єдиний національний шрифт для офіційних документів

У Верховній Раді підтримали впровадження національного шрифту для держдокументів.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одностайно підтримав масштабну ініціативу, спрямовану на подолання наслідків радянської русифікації українського законодавства.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з авторів відповідних законодавчих змін. За його словами, ініціатива передбачає оновлення правопису та створення єдиної бази термінів українського законодавства. Мета — очистити правову мову від канцеляризмів і русизмів та забезпечити єдині мовні стандарти в нормативно-правових актах.

Зміни закріплені у проєкті постанови (реєстр. № 14334). Окрему увагу в документі приділено візуальній ідентичності державних актів. Зокрема, передбачено розробку та впровадження національного шрифту для офіційних документів, який має підкреслити суверенітет України не лише на змістовному, а й на графічному рівні.

