В Украине обновят шрифт для официальных актов и создадут юридический глоссарий — Рада проголосовала

Верховная Рада в четверг, 15 января, приняла постановление № 14334, которое устраняет последствия советской русификации украинского законодательства.

Речь идет о повышении языкового качества законов, развитии украиноязычного контента, противодействии пророссийским нарративам, а также согласовании юридической терминологии с правом ЕС.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют внедрить единый национальный шрифт для официальных документов.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, как один из авторов проекта постановления №14334 об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства, представил масштабную инициативу, направленную на устранение последствий советской русификации украинского законодательства.

По его словам, идея охватывает не только обновление терминологии, но и разработку уникального национального шрифта, который будет использоваться в государственных документах.

В своем выступлении он подчеркнул, что современное украинское законодательство нередко выглядит как своеобразная «калька». Формально написанное украинскими словами, оно, однако, часто базируется на логике и грамматических конструкциях, присущих русскому языку. Такой подход, по его словам, является проявлением русификации, которая остается заметной в законодательной практике.

Основные направления:

обновление правописания (после консультаций с Кабинетом Министров и научными учреждениями, финализация работы над украинским правописанием ожидается до 1 марта);

создание правового глоссария (совместно с языковедами и юристами планируется разработка единой базы терминов украинского законодательства, целью которой является избавление от канцеляризмов и русизмов, которые десятилетиями укоренялись в юридической практике из-за советского влияния).

«Мы имеем 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и правового языка», — отметил Руслан Стефанчук.

В проекте постановления особый акцент также сделан на визуальной идентичности государственных документов. В частности, в Раде подчеркнули, что недопустимо использовать шрифты российского происхождения, например, «Peterburg» или «Izhitsa», в официальных актах и на государственных наградах Украины.

Таким образом, постановление предусматривает разработку и внедрение национального шрифта, который должен стать символом суверенитета даже в графическом исполнении законов.

По итогам обсуждения Комитет единогласно поддержал инициативу, признав ее важным шагом для укрепления государственного языка и формирования самостоятельного и аутентичного правового поля Украины.

