  1. В Украине

В Украине обновят шрифт для официальных актов и создадут юридический глоссарий — Рада проголосовала

12:05, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине обновят шрифт для официальных актов и создадут юридический глоссарий — Рада проголосовала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада в четверг, 15 января, приняла постановление № 14334, которое устраняет последствия советской русификации украинского законодательства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о повышении языкового качества законов, развитии украиноязычного контента, противодействии пророссийским нарративам, а также согласовании юридической терминологии с правом ЕС.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют внедрить единый национальный шрифт для официальных документов.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, как один из авторов проекта постановления №14334 об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства, представил масштабную инициативу, направленную на устранение последствий советской русификации украинского законодательства.

По его словам, идея охватывает не только обновление терминологии, но и разработку уникального национального шрифта, который будет использоваться в государственных документах.

В своем выступлении он подчеркнул, что современное украинское законодательство нередко выглядит как своеобразная «калька». Формально написанное украинскими словами, оно, однако, часто базируется на логике и грамматических конструкциях, присущих русскому языку. Такой подход, по его словам, является проявлением русификации, которая остается заметной в законодательной практике.

Основные направления:

  • обновление правописания (после консультаций с Кабинетом Министров и научными учреждениями, финализация работы над украинским правописанием ожидается до 1 марта);
  • создание правового глоссария (совместно с языковедами и юристами планируется разработка единой базы терминов украинского законодательства, целью которой является избавление от канцеляризмов и русизмов, которые десятилетиями укоренялись в юридической практике из-за советского влияния).

«Мы имеем 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и правового языка», — отметил Руслан Стефанчук.

В проекте постановления особый акцент также сделан на визуальной идентичности государственных документов. В частности, в Раде подчеркнули, что недопустимо использовать шрифты российского происхождения, например, «Peterburg» или «Izhitsa», в официальных актах и на государственных наградах Украины.

Таким образом, постановление предусматривает разработку и внедрение национального шрифта, который должен стать символом суверенитета даже в графическом исполнении законов.

По итогам обсуждения Комитет единогласно поддержал инициативу, признав ее важным шагом для укрепления государственного языка и формирования самостоятельного и аутентичного правового поля Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]