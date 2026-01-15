  1. В Україні

В Україні оновлять штрифт для офіційних актів та створять правничий глосарій – Рада проголосувала

12:05, 15 січня 2026
Йдеться про підвищення мовної якості законів, розвиток українськомовного контенту, протидію проросійським наративам, а також узгодження правничої термінології з правом ЄС.
Верховна Рада у четвер, 15 січня, прийняла постанову № 14334, яка усуває наслідки радянської русифікації українського законодавства.

Йдеться про підвищення мовної якості законів, розвиток українськомовного контенту, протидію проросійським наративам, а також узгодження правничої термінології з правом ЄС.

Як розповідала «Судово-юридична газета», в Україні планують єдиний національний шрифт для офіційних документів.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, як один з авторів проєкту постанови №14334 про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави, представив масштабну ініціативу, покликану усунути наслідки радянської русифікації з українського законодавства.

За його словами, ідея охоплює не лише оновлення термінології, а й розробку унікального національного шрифту, який буде використовуватись у державних документах.

У своєму виступі він підкреслив, що сучасне українське законодавство нерідко виглядає як своєрідна «калька». Формально написане українськими словами, воно, однак, часто базується на логіці та граматичних конструкціях, притаманних російській мові. Такий підхід, за його словами, є проявом русифікації, що залишається помітною в законодавчій практиці.

Основні напрями:

  • оновлення правопису (після консультацій із Кабінетом Міністрів та науковими інституціями, фіналізація роботи над українським правописом очікується до 1 березня);
  • створення правничого глосарія (спільно з мовознавцями та юристами планується розробка єдиної бази термінів українського законодавства, мета якої позбутися канцеляризмів та русизмів, які десятиліттями вкорінювалися в юридичну практику через радянський вплив).

«Ми маємо 73 роки перебування під радянською окупацією, що зупинило розвиток української наукової та правничої мови», - зазначив Руслан Стефанчук.

У проєкті постанові особливий акцент також зроблено на візуальній ідентичності державних документів. Зокрема, у Раді підкреслили, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, наприклад, «Peterburg» або «Izhitsa», в офіційних актах і на державних відзнаках України.

Таким чином, постанова передбачає розробку та впровадження національного шрифту, що має стати символом суверенітету навіть у графічному виконанні законів.

За підсумками обговорення Комітет одностайно підтримав ініціативу, визнавши її важливим кроком для зміцнення державної мови та формування самостійного й автентичного правового поля України.

Верховна Рада України закон

