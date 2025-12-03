Военнослужащих после лечения не смогут вернуть в часть без заключения ВВК

Соответствующий запрет закрепят в документе.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 13704-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование.

Как указали в Раде, доработанным законопроектом предлагается:

полное сохранение всех видов денежного обеспечения военнослужащих на время лечения и/или реабилитации, в том числе во время пребывания в учреждениях здравоохранения иностранных государств;

военнослужащие, ветераны, лица, освобожденные из плена, а также иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Украины, во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях всех форм собственности и подчинения обеспечиваются улучшенным питанием;

лечение и реабилитация военнослужащих, ветеранов, иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, а также освобожденных из плена лиц, осуществляется на равных условиях в полном объеме

за счет средств государственного бюджета;

при необходимости для военнослужащих, ветеранов и военнопленных, возвращенных из плена, реабилитационные мероприятия продолжаются в долгосрочный реабилитационный период;

военнослужащие после завершения лечения и реабилитации перед возвращением в воинскую часть обязаны пройти медицинский осмотр военно-врачебной комиссией с целью определения пригодности к военной службе;

запрещается направлять военнослужащего после завершения лечения и реабилитации в воинскую часть без заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе;

постановление военно-врачебной комиссии о степени пригодности к военной службе может быть обжаловано в судебном порядке;

военнослужащие, получившие ранения или травмы вследствие военных действий или плена, лица с инвалидностью вследствие войны обеспечиваются высокофункциональными протезами и/или ортезами, соответствующими действующему национальному стандарту ДСТУ EN ISO 9999 «Средства вспомогательные – Классификация и терминология», за счет средств государственного бюджета, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащие, получившие ранения или травмы вследствие военных действий или плена, лица с инвалидностью вследствие войны не могут быть ограничены в праве выбора протеза и/или ортеза, протезиста и субъекта хозяйствования, который будет предоставлять услуги по протезированию и/или ортезированию, в соответствии с данными им медицинскими назначениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.