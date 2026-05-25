У Німеччині кривдників змусять носити електронні браслети

Бундестаг ухвалив закон про електронні браслети кривдникам і посилення захисту від насильства.

Німецький Бундестаг більшістю голосів підтримав законопроєкт федерального уряду, який запроваджує електронний моніторинг місцеперебування кривдників та розширює механізми захисту жертв насильства. Йдеться про зміни до закону про захист від насильства.

Новий закон суттєво посилює цивільно-правовий захист. Зокрема, сімейні суди отримають повноваження зобов’язувати осіб, які вчинили насильство, проходити соціальні тренінги або консультації з профілактики агресивної поведінки. Також передбачено посилення відповідальності за порушення судових приписів щодо захисних обмежень.

Крім того, суди матимуть доступ до інформації з реєстру зброї для оцінки ризиків у справах, що стосуються насильства та питань опіки над дітьми.

У тексті закону уточнюється, що електронний моніторинг означає обов’язок постійно носити технічний пристрій контролю, а також мати при собі та в робочому стані мобільний телефон, наданий для зв’язку. Це необхідно для того, щоб координаційний центр міг у будь-який момент встановити контакт із кривдником.

Під час розгляду документа було вилучено норму, яка забороняла застосування електронного моніторингу без згоди постраждалої особи. У поясненні зазначено, що така вимога могла б створювати ризик тиску з боку кривдників на потерпілих із метою уникнення контролю. Водночас наголошується, що право постраждалих на самовизначення враховується, оскільки суд зобов’язаний оцінювати їхню позицію та ризики можливого загострення ситуації.

Окремо закон вводить поняття «зони попередження», яка є ширшою за зону заборони наближення. Такий механізм дозволяє координаційному центру отримувати сигнал ще до фактичного порушення встановленої заборони. У правлячій коаліції пояснили, що це має підвищити ефективність захисту постраждалих.

Також передбачено автоматичну передачу даних про місцеперебування кривдника особі, яка перебуває під захистом, якщо той порушує встановлені географічні обмеження або мінімальну дистанцію.

