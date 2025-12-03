  1. Законодательство
Обновленная Хартия региональных языков: Рада приняла изменения в законы о нацменьшинствах и СМИ

17:10, 3 декабря 2025
Документ уточняет название Европейской хартии региональных или миноритарных языков и перечень языков, на которые распространяется ее действие.
Фото: ВР
Верховная Рада приняла в целом законопроект №14120, который вносит изменения в украинское законодательство в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Закон направлен на приведение ряда нормативных актов в соответствие с обновленным переводом Хартии. В частности, изменено название и положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», а также отдельные нормы законов «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и «О медиа».

В документе учтен перевод, подготовленный Министерством иностранных дел в январе 2024 года. Он уточняет официальное название документа — Европейская хартия региональных или миноритарных языков — и обновляет перечень языков, на которые распространяется режим поддержки и особой защиты.

Хартия в Украине будет применяться к следующим языкам: белорусскому, болгарскому, гагаузскому, крымскотатарскому, новогреческому, немецкому, польскому, румынскому, словацкому, венгерскому, чешскому и ивриту.

