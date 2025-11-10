  1. В Украине

Комитет Рады поддержал исключение русского языка из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Хартией

13:39, 10 ноября 2025
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал обновленный подход к толкованию Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, предусматривающий исключение русского языка из перечня тех, кто подлежит защите в Украине.
Комитет Рады поддержал исключение русского языка из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Хартией
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 10 ноября пересмотрел свой вывод о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков» №14120, представленного Кабинетом Министров.

После повторного анализа Комитет утвердил обновлённый подход к переводу положений Хартии, усовершенствовал терминологию и актуализировал список языков.

Украина предусматривает имплементацию положений Хартии в отношении следующих языков: белорусского, болгарского, гагаузского, иврита, идиша, караимского, крымскотатарского, крымчакского, немецкого, новогреческого, польского, ромского, румейского, румынского, словацкого, венгерского, урумского и чешского.

Комитет также поддержал исключение из перечня русского языка как такового, который не требует особой защиты в соответствии с положениями Хартии.

Напомним, что правительство предложило обновление перечня языков, подлежащих особой защите, с заменой еврейского языка на иврит и добавлением чешского.

