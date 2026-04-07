Військовий збір продовжать ще на три роки після скасування воєнного стану

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо справляння військового збору на виконання вимог МВФ.

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо справляння військового збору у 5% ще на три роки після скасування воєнного стану. Мова йде про законопроєкт № 15110. За проголосували 257 депутатів.

Документ передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Документ передбачає, що військовий збір спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після скасування воєнного стану.

Як зазначається, документ рекомендували парламенту ухвалити одразу за основу та в цілому.

Законопроєкт також передбачає створення окремого спеціального фонду в Бюджетному кодексі, до якого спрямовуватимуть надходження від військового збору. Передбачається, що ці кошти матимуть цільове призначення — фінансування потреб оборони.

