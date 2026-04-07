  1. Законодавство
  2. / В Україні

Військовий збір продовжать ще на три роки після скасування воєнного стану

16:03, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо справляння військового збору на виконання вимог МВФ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо справляння військового збору у 5% ще на три роки після скасування воєнного стану. Мова йде про законопроєкт № 15110. За проголосували 257 депутатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Документ передбачає, що військовий збір спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після скасування воєнного стану.

Як зазначається, документ рекомендували парламенту ухвалити одразу за основу та в цілому.

Законопроєкт також передбачає створення окремого спеціального фонду в Бюджетному кодексі, до якого спрямовуватимуть надходження від військового збору. Передбачається, що ці кошти матимуть цільове призначення — фінансування потреб оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України гроші ЗСУ армія МВФ воєнний стан податки

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]