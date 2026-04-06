У Бюджетному кодексі створять окремий спецфонд для військового збору

11:49, 6 квітня 2026
Комітет Ради підтримав продовження військового збору після скасування воєнного стану.
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після скасування воєнного стану.

Як зазначається, документ рекомендували парламенту ухвалити одразу за основу та в цілому. Депутати очікують, що вже у вівторок, 7 квітня, ініціативу розглянуть у сесійній залі.

Законопроєкт також передбачає створення окремого спеціального фонду в Бюджетному кодексі, до якого спрямовуватимуть надходження від військового збору. Передбачається, що ці кошти матимуть цільове призначення — фінансування потреб оборони.

Під час голосування в комітеті 16 депутатів підтримали ініціативу, ще троє утрималися.

