В Бюджетном кодексе создадут отдельный спецфонд для военного сбора

Комитет Рады поддержал продление военного сбора после отмены военного положения.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №15110, который предусматривает продление действия военного сбора еще на три года после отмены военного положения.

Как отмечается, документ рекомендовали парламенту принять сразу за основу и в целом. Депутаты ожидают, что уже во вторник, 7 апреля, инициативу рассмотрят в сессионном зале.

Законопроект также предусматривает создание отдельного специального фонда в Бюджетном кодексе, в который будут направляться поступления от военного сбора. Предполагается, что эти средства будут иметь целевое назначение — финансирование потребностей обороны.

Во время голосования в комитете 16 депутатов поддержали инициативу, еще трое воздержались.

