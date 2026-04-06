  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Бюджетном кодексе создадут отдельный спецфонд для военного сбора

11:49, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет Рады поддержал продление военного сбора после отмены военного положения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №15110, который предусматривает продление действия военного сбора еще на три года после отмены военного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, документ рекомендовали парламенту принять сразу за основу и в целом. Депутаты ожидают, что уже во вторник, 7 апреля, инициативу рассмотрят в сессионном зале.

Законопроект также предусматривает создание отдельного специального фонда в Бюджетном кодексе, в который будут направляться поступления от военного сбора. Предполагается, что эти средства будут иметь целевое назначение — финансирование потребностей обороны.

Во время голосования в комитете 16 депутатов поддержали инициативу, еще трое воздержались.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект военное положение

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]