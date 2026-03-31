В Раде зарегистрировали законопроект о новых сроках действия военного сбора: что изменится

Власти официально инициировали пролонгацию военного сбора после окончания военного положения.

Военный сбор, введенный в 2014 году как временная мера с символической ставкой 1,5%, за десятилетие эволюционировал в один из ключевых инструментов наполнения государственного бюджета. За последние годы Украина была вынуждена существенно пересмотреть параметры этого сбора, повысив ставку для наемных работников до 5% и привлечив к его уплате плательщиков единого налога. Таким образом, военные налоги не являются краткосрочным эпизодом. Они становятся частью стратегии послевоенного восстановления.

30.03.2026 в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 15110 «О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора».

Если документ примут в предложенной редакции, ставки военного сбора останутся такими же, как и сейчас:

Для физических лиц (наемных работников): ставка военного сбора останется на уровне 5,0% (вместо довоенных 1,5%).

Для ФЛП (ФОП) 1, 2 и 4 групп: военный сбор составит 10% от минимальной заработной платы. По состоянию на 2026 год это 850 грн в месяц.

Для ФЛП (ФОП) и юрлиц 3 группы (упрощенная система): ставка составит 1% от дохода.

Для военнослужащих: 1,5 процента с дохода, полученного в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат.

Однако эти правила не будут касаться е-резидентов, что является логичным шагом для сохранения привлекательности украинской юрисдикции для глобальных цифровых кочевников.

Законопроект предлагает не снижать ставки военного сбора сразу после победы. Новая инициатива Минфина, закрепленная в проекте изменений в Налоговый кодекс, предусматривает, что повышенные ставки военного сбора будут действовать еще три года после официального прекращения или отмены военного положения.

Правительство обосновывает это необходимостью «ресурсного резерва» для восстановления страны. С точки зрения правовой определенности ситуация выглядит неоднозначно. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле «Щокин против Украины» подчеркивал: налоговое законодательство должно быть предсказуемым. Тем не менее правительство апеллирует к высшей цели — выживанию и восстановлению государства.

Пока страна живет в условиях военного положения, вопрос финансирования армии остается приоритетом номер один. Однако власть уже сейчас формирует финансовый фундамент для будущего. Логика авторов документа проста: война наносит колоссальный ущерб инфраструктуре и экономике, который не исчезнет в день подписания акта о мире. Как указано в пояснительной записке, стране потребуется «стратегическое восстановление».

Помимо внутренних потребностей, этот шаг коррелирует с международными обязательствами Украины. В частности, упоминается Меморандум с МВФ от 13 февраля 2026 года, подчеркивающий важность стабильного наполнения бюджета собственными силами.

В Министерстве финансов заверяют, что такое решение не расшатает рынок труда и не ухудшит экологическую ситуацию или здоровье нации. Главная цель — предотвратить возникновение «дыры» в бюджете, которая может появиться, если финансирование резко сократится в момент перехода к мирной жизни.

