Военный сбор продлят еще на три года после отмены военного положения

16:03, 7 апреля 2026
Верховная Рада поддержала правительственный законопроект по взиманию военного сбора во исполнение требований МВФ.
Верховная Рада приняла законопроект о взимании военного сбора еще на три года после отмены военного положения. Речь идет о законопроекте № 15110. За проголосовали 257 депутатов.

Документ предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно военного сбора на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение.

Документ предусматривает, что военный сбор будет направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 15110, который предусматривает продление действия военного сбора еще на три года после отмены военного положения.

Как отмечается, документ рекомендовали парламенту принять сразу за основу и в целом.

Законопроект также предусматривает создание отдельного специального фонда в Бюджетном кодексе, в который будут направляться поступления от военного сбора. Предполагается, что эти средства будут иметь целевое назначение — финансирование потребностей обороны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

