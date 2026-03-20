Мінфін готує нові правила оподаткування: ПДВ, маркетплейси та доходи з платформ

Оподаткування доходів із цифрових платформ і нові правила ПДВ: Мінфін оприлюднив законопроєкт

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт закону щодо змін до Податкового кодексу та законодавства про банки, який передбачає запровадження міжнародного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ і нові правила оподаткування електронної торгівлі.

Про це повідомили у Мінфіні.

Що передбачає законопроєкт

Документ спрямований на приєднання України до міжнародної системи обміну податковими даними, зокрема щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, а також на гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС та ОЕСР.

Серед ключових цілей:

запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ;

врегулювання оподаткування електронної торгівлі;

забезпечення рівності платників податків в оподаткуванні податком на додану вартість;

удосконалення окремих норм в частині військового збору.

Нові правила для доходів із платформ

Законопроєкт пропонує Податковий кодекс доповнити новою статтею 347 «Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи», якою визначено основні вимоги до встановлення підзвітними операторами платформ підзвітних продавців та подання звітів про доходи, отримані підзвітними продавцями через платформи.

Законопроєктом передбачено встановлення 5 % ставки оподаткування ПДФО для доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи (наразі такі доходи підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18%), покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ та встановлення для операцій з продажу товарів через цифрові платформи неоподаткованого доходу у розмірі 2 000 євро на рік.

Зміни щодо ПДВ

З 1 січня 2027 року передбачається обов’язкова реєстрація платниками ПДВ юридичних і фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, у разі досягнення порогу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ, встановленого Кодексом. Водночас законопроєктом запропоновано для усіх платників підвищити поріг для обов’язкової реєстрації платником ПДВ, встановлений пунктом 181.1 статті 181 Кодексу, з 1 до 4 млн гривень, що відповідає межам, визначеним Директивою Ради 2006/112/ЄС (85 тис. євро).

Окремо передбачено нові правила адміністрування ПДВ в сфері електронної торгівлі.

Законопроєктом пропонується запровадити спеціальні правила оподаткування операцій дистанційного продажу товарів, що ввозяться на митну територію України через електронні інтерфейси, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро. Зокрема, пропонується визначити підприємства електронних інтерфейсів (маркетплейси) особами, відповідальними за нарахування та сплату ПДВ щодо таких операцій, а також встановити вимоги щодо ведення обліку дистанційних продажів товарів.

Одночасно передбачено врегулювання питань оподаткування ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у тому числі встановлення умов звільнення від оподаткування ПДВ для невеликих партій товарів некомерційного характеру (товари вартістю до 45 євро).

Військовий збір і строки впровадження

Документ також передбачає продовження дії військового збору на період воєнного стану та до завершення реформи Збройних Сил України.

Очікується, що норми щодо міжнародного обміну інформацією та нових правил оподаткування почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

