В парламенте продвигают ещё один подход к использованию военного сбора — на выплаты военнослужащим

В Верховной Раде предложили новый подход к целевому использованию военного сбора.

В Верховную Раду продолжают вносить законопроекты, касающиеся распределения военного сбора. В частности, 10 апреля в парламенте зарегистрирован законопроект №15167, которым предлагается закрепить целевое использование этих средств — на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооружённых Сил Украины.

Пусковым фактором для этих изменений стало принятие Верховной Радой 7 апреля законопроекта №15110, которым продлено взимание военного сбора на три года после завершения военного положения. Согласно изменениям, ставка военного сбора составит:

5% — для физических лиц;

10% минимальной заработной платы — для ФЛП 1, 2 и 4 групп;

1% дохода — для плательщиков единого налога 3 группы.

Также законопроектом №15110 предусмотрено, что средства от военного сбора должны направляться в специальный фонд.

Однако документ не решает ключевого вопроса — законодательного закрепления чёткого целевого назначения соответствующих доходов государственного бюджета на нужды обороны.

Проблема действующей модели: отсутствие привязки к оборонным расходам

Военный сбор в действующей модели бюджетного регулирования зачисляется в общий фонд государственного бюджета. Это означает, что средства не закреплены за конкретной целью и могут направляться на различные нужды без прямой связи с выплатами денежного обеспечения военнослужащих Вооружённых Сил Украины.

С учётом этого в парламент внесён законопроект №15167, которым предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, а именно в раздел VI «Заключительные и переходные положения».

Суть предложения заключается в следующем:

с 1 января 2027 года и до 31 декабря третьего года после завершения военного положения;

военный сбор в полном объеме должен зачисляться в специальный фонд государственного бюджета;

эти средства предлагается направлять исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащим ВСУ.

Авторы законопроекта отмечают, что актуальность внесения изменений обусловлена тем, что государственный бюджет на 2026 год принят с высоким дефицитом, а в публичном пространстве неоднократно звучала критика финансирования отдельных программ стимулирования спроса и универсальных выплат в военное время. В таких условиях предлагается законодательно отделить средства военного сбора от общих расходов и направлять их исключительно на оборонные нужды.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее народные депутаты внесли в парламент законопроект №15138 с похожей моделью распределения военного сбора. В нём авторы инициативы предлагают направлять средства военного сбора в специальный фонд Государственного бюджета Украины на обеспечение деятельности Вооружённых Сил Украины, закупку и модернизацию военной техники. При этом законопроект не описывает, как именно будет обеспечиваться деятельность ВСУ.

Таким образом в парламенте фактически сформировались две конкурирующие законодательные модели:

Одна предусматривает прямое направление военного сбора на денежное обеспечение военнослужащих (№15167).

Другая — более общее финансирование оборонных нужд через специальный фонд (№15138).

Оба законопроекта меняют подход к распределению военного сбора, но различаются степенью его целевого использования. Дальнейший порядок использования средств будет зависеть от того, какой законопроект поддержит Верховная Рада в будущем.

