У парламенті просувають ще один підхід використання військового збору — на виплати військовим

07:30, 14 квітня 2026
У Верховній Раді запропонували новий підхід до цільового використання військового збору.
Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash
До Верховної Ради продовжують вносити законопроєкти, які стосуються розподілу військового збору. Зокрема, 10 квітня у парламенті зареєстрували законопроєкт №15167, яким пропонується закріпити цільове використання цих коштів на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Поштовхом для цих змін стало ухвалення Верховною Радою 7 квітня законопроєкту №15110, яким продовжено сплату військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Відповідно до змін ставка військового збору  становитиме:

  • 5% — для фізичних осіб;
  • 10% мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 та 4 груп;
  • 1% доходу — для платників єдиного податку 3 групи.

Також законопроєктом №15110 передбачено, що кошти від військового збору мають спрямовуватися до спеціального фонду.

Однак документ не вирішує ключового питання — законодавчого закріплення чіткого цільового призначення відповідних доходів державного бюджету на потреби оборони.

Проблема чинної моделі: відсутність  прив’язки до оборонних видатків

Військовий збір у чинній моделі бюджетного регулювання зараховуються до загального фонду державного бюджету. Це означає, що кошти не закріплені за конкретною метою і можуть спрямовуватися на різні потреби без прямого зв’язку з виплатами грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

З огляду на це до парламенту внесли законопроєкт №15167, яким  пропонується внести зміни до Бюджтного кодексу України, а саме до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення».

Суть пропозиції полягає в наступному:

  • з 1 січня 2027 року і до 31 грудня третього року після завершення воєнного стану;
  • військовий збір у повному обсязі має зараховуватися до спеціального фонду державного бюджету;
  • ці кошти пропонується спрямовувати виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Автори законопроєкту, зазначають, що актуальність внесення змін обумовлена тим, що державний бюджет на 2026 рік ухвалено з високим дефіцитом, а в публічному просторі неодноразово звучала критика щодо фінансування окремих програм стимулювання попиту та універсальних виплат у воєнний час. У таких умовах пропонується законодавчо відокремити кошти військового збору від загальних видатків і спрямовувати їх виключно на оборонні потреби.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше  народні депутати подали до парламенту законопроєкт №15138 із подібною моделлю розподілу військового збору. У якому автори ініціативи пропонують, що кошти від сплати військового збору будуть йти до спеціального фонду Державного бюджету України на забезпечення діяльності Збройних Сил України, здійснення закупівлі та модернізації військової техніки. Проте законопроєкт не описує, як саме буде забезпечуватися діяльність ЗСУ.

Такими чином у парламенті фактично сформувалися дві конкуруючі законодавчі моделі:

  • Одна передбачає пряме спрямування військового збору на грошове забезпечення військових (№15167).
  • Інша — більш загальне фінансування оборонних потреб через спеціальний фонд (№15138).

Обидва законопроєкти змінюють підхід до розподілу військового збору, але різняться ступенем його цільового використання. Подальший порядок використання коштів залежатиме від того, яку саме законопроєкт підтримає Верховна Рада у майбутньому.

