Военный сбор 5% продолжать еще на три года после отмены военного положения: подписан закон

10:01, 14 апреля 2026
Президент подписал законопроект 15110 о продолжении действия повышенного военного сбора (5%) на три года после отмены военного положения.
Президент Владимир Зеленский 14 апреля подписал законопроект о взимании военного сбора в размере 5% еще на три года после отмены военного положения. Речь идет о законопроекте № 15110.

Документ предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно военного сбора на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение.

Документ предусматривает, что военный сбор будет направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 15110, который предусматривает продление действия военного сбора еще на три года после отмены военного положения.

Как отмечается, документ рекомендовали парламенту принять сразу за основу и в целом.

Законопроект также предусматривает создание отдельного специального фонда в Бюджетном кодексе, в который будут направляться поступления от военного сбора. Предполагается, что эти средства будут иметь целевое назначение — финансирование потребностей обороны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Уголовном кодексе за международные преступления предлагают предусмотреть конфискацию имущества как меру наказания

В Раде предлагают расширить нормы, касающиеся конфискации имущества как наказания за международные преступления, связанные с агрессией рф против Украины.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

В новом Гражданском кодексе разрешат использовать контент ИИ без согласия автора: что изменится

В ГК устанавливается право особого рода (sui generis) на неоригинальные объекты, сгенерированные системами искусственного интеллекта.

