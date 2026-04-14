Военный сбор 5% продолжать еще на три года после отмены военного положения: подписан закон

Президент подписал законопроект 15110 о продолжении действия повышенного военного сбора (5%) на три года после отмены военного положения.

Президент Владимир Зеленский 14 апреля подписал законопроект о взимании военного сбора в размере 5% еще на три года после отмены военного положения. Речь идет о законопроекте № 15110.

Документ предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно военного сбора на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение.

Документ предусматривает, что военный сбор будет направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 15110, который предусматривает продление действия военного сбора еще на три года после отмены военного положения.

Как отмечается, документ рекомендовали парламенту принять сразу за основу и в целом.

Законопроект также предусматривает создание отдельного специального фонда в Бюджетном кодексе, в который будут направляться поступления от военного сбора. Предполагается, что эти средства будут иметь целевое назначение — финансирование потребностей обороны.

