Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

Військовий збір є одним із джерел наповнення державного бюджету України, який сплачують громадяни із заробітної плати та самозайняті особи із своїх доходів. В умовах повномасштабного вторгнення та дії воєнного стану цей ресурс набуває особливого значення, оскільки його обсяги безпосередньо впливають на спроможність держави фінансувати сектор безпеки і оборони. Проте надходження від військового збору зараховуються до загального фонду державного бюджету, та не передбачає їх прямого цільового закріплення за видатками на потреби Збройних Сил України.

Як писала «Судово-юридична газета», 7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон України №4835-ІХ «Про внесення змін до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо справляння військового збору». Даний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до прийнятих змін, військовий збір сплачуватиметься ще протягом трьох років після завершення воєнного стану, а його ставка становитиме 5%. Також передбачено справляння військового збору за підвищеними ставками та встановлено вимогу щодо його зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України із подальшим спрямуванням на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Ухвалені зміни стали підставою для реєстрації нових законопроєктів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України» щодо розподілу військового збору.

Станом на 14 квітня у парламенті зареєстровано вже три відповідні ініціативи. Один із законопроєктів під номером 15177 подали до Верховної Ради 13 квітня, він передбачає зміну підходу до використання військового збору.

Нагадаємо, раніше до парламенту подали два законопроєкти №15138 та №15167.

За одним із законопроєктів військовий збір пропонують спрямовувати на ширше фінансування оборонних потреб, зокрема на модернізацію військової техніки, через спеціальний фонд (№15138), тоді як альтернативна ініціатива передбачає його цільове використання виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців (№15167).

Законопроєкти №15138 та №15167 об’єднує те, що військовий збір має зараховуватися до спеціального фонду державного бюджету, а відповідні зміни пропонується ввести в дію з 1 січня 2027 року.

Водночас законопроєктом №15177 пропонується доповнити Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» статтею 56, яка передбачає зміну механізму розподілу військового збору:

що з 1 липня 2026 року по 31 грудня 2026 року, як виняток з положень пункту 1-2 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 16-1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується Міністерству оборони України на збільшення виплат грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Таким чином, у Верховній Раді фактично сформувалося три паралельні підходи до розподілу військового збору, які відрізняються не лише цільовим використанням коштів, а й часовими рамками їх впровадження.

Перші два законопроєкти — №15138 та №15167 — пропонують системне рішення, яке має запрацювати з 1 січня 2027 року та передбачає зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету. При цьому вони розходяться у підходах: один передбачає ширше спрямування коштів на оборонні потреби, включно з модернізацією військової техніки, а інший — виключно цільове використання на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

Натомість законопроєкт №15177 пропонує більш оперативну модель, яка має набути чинності вже у 2026 році. Водночас ця ініціатива матиме тимчасовий характер і діятиме лише до кінця 2026 року, як зазначено у пояснювальній записці.

Йдеться про те, що протягом півроку військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду з подальшим спрямуванням цих коштів Міністерству оборони України на збільшення виплат грошового забезпечення військовослужбовців.

