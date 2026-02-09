Апеляційний суд підтвердив законність донарахування податків за не задекларовані P2P-перекази

Йдеться про майже 3,6 млн грн переказів «з картки на картку», які платник не задекларував.

Другий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу фізичної особи на рішення Полтавського окружного адміністративного суду у справі щодо скасування податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами перевірки доходів за 2023 рік.

Суть спору полягала у тому, що податковий орган донарахував платнику податку на доходи фізичних осіб та військовий збір, а також застосував фінансові й адміністративні санкції, виходячи з того, що у 2023 році на банківські рахунки позивача надійшло майже 3,55 млн грн у вигляді P2P-переказів (переказів «з картки на картку»), які не були задекларовані.

Обставини справи №440/2032/25

У липні–серпні 2024 року Головне управління ДПС у Полтавській області провело документальну позапланову невиїзну перевірку фізичної особи за період з 1 січня по 31 грудня 2023 року. Підставою для перевірки стала податкова інформація, отримана ДПС України від Національного банку України, щодо значних обсягів переказів між рахунками фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів.

За результатами перевірки податківці дійшли висновку, що платник отримував доходи від інших фізичних осіб у сумі 3 549 997 грн, не подав декларацію про майновий стан і доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. На цій підставі було донараховано:

понад 638 тис. грн податку на доходи фізичних осіб;

понад 53 тис. грн військового збору;

фінансові та адміністративні штрафи за неподання декларації та ненадання інформації на запити податкового органу.

Платник податків оскаржив ці рішення, наполягаючи, що він не здійснював господарської діяльності, не надавав послуг, не мав договірних відносин з особами, які перераховували кошти, а самі надходження не є доходом. Також він стверджував, що податковий орган не встановив реальне походження коштів і не довів їх оподатковуваний характер.

Висновки судів

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши висновки податкового органу обґрунтованими. Апеляційний суд із цим підходом погодився.

Колегія суддів зазначила, що податкове законодавство дозволяє контролюючим органам використовувати податкову інформацію, зокрема від банків та Національного банку України, як належну підставу для перевірок і висновків. Інформація про рух коштів на рахунках платника є допустимим доказом як у податковому контролі, так і в судовому процесі.

Суд підкреслив: будь-які кошти, які надходять фізичній особі на банківський рахунок, вважаються доходом, якщо платник не доведе, що вони належать до неоподатковуваних, перелік яких прямо визначений Податковим кодексом. Саме на платника податків покладається обов’язок надати пояснення і документи, що підтверджують інше походження коштів або їх неоподатковуваний характер.

У цій справі позивач не надав доказів, які б спростовували висновки податкового органу, не підтвердив джерела походження коштів і не заперечував факту неподання декларації за 2023 рік. За таких обставин суд визнав законними донарахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та застосування штрафних санкцій.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду.

