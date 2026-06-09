Поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка

Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 8 червня, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив тіло невідомого чоловіка. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону», - заявили у відомстві.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

«Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, може становити загрозу для життя та здоров’я», - додали у ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.