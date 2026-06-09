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Поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка

11:17, 9 червня 2026
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Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону.
Поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка
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У понеділок, 8 червня, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив тіло невідомого чоловіка. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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«Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону», - заявили у відомстві.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

«Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, може становити загрозу для життя та здоров’я», - додали у ДПСУ.

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Румунія прикордонники Державна прикордонна служба

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