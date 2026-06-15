Можно ли ламинировать документы — когда закон не запрещает, но проблемы возможны

Почему желание сохранить документ в хорошем состоянии иногда приводит к дополнительным расходам и хлопотам.

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Можно ли ламинировать свидетельство о рождении, браке или диплом и не возникнут ли из-за этого проблемы при оформлении документов или пересечении границы? Несмотря на распространенную практику защищать важные бумаги прозрачной пленкой, заламинированные документы нередко становятся причиной трудностей при обращении в государственные органы. Хотя прямого запрета на ламинирование в Украине нет, в ряде случаев это может усложнить подтверждение подлинности документа, проставление необходимых отметок или прохождение проверок. Поэтому специалисты советуют хорошо взвесить все риски перед тем, как ламинировать официальные документы.

Нужно ли ламинировать документы: что говорит закон

Ламинирование документов прозрачной пленкой уже давно стало привычной практикой. Многие граждане ламинируют дипломы, свидетельства о рождении, браке или расторжении брака, считая, что это поможет защитить документы от повреждения и продлить срок их хранения.

Однако при обращении в отдельные государственные учреждения или организации могут возникать проблемы, поскольку не все соглашаются принимать заламинированные документы.

Как такового запрета на ламинирование важных документов в Украине нет. Законодательство также не содержит норм, которые бы прямо запрещали гражданам ламинировать официальные документы.

В то же время государственные органы и учреждения обязаны работать с оригиналами документов. Если документ покрыт ламинирующей пленкой, в некоторых случаях могут возникнуть трудности с проверкой его подлинности. В частности, под пленкой невозможно в полной мере исследовать все защитные элементы документа, а также исключить возможность постороннего вмешательства.

Какие проблемы могут возникнуть из-за ламинирования документов

Одной из главных причин, по которым специалисты не рекомендуют ламинировать важные документы, является невозможность внесения в них отдельных официальных отметок.

В частности, это касается апостиля — специального штампа, который подтверждает действительность официального документа для использования за границей. Апостиль признается всеми государствами — участниками Гаагской конвенции и часто проставляется на свидетельствах о рождении, браке и других документах гражданского состояния.

Если документ уже заламинирован, поставить на нем апостиль невозможно. В таком случае владельцу документа может понадобиться получение нового экземпляра документа или его дубликата.

Могут ли возникнуть трудности на границе

При пересечении государственной границы уполномоченные органы также могут проверять документы граждан. Если документ заламинирован, его могут попросить заменить другим оригинальным документом без пленочного покрытия для проведения надлежащей проверки.

Именно поэтому специалисты советуют воздержаться от ламинирования документов, которые могут понадобиться для оформления юридически значимых действий, подтверждения личности или использования за границей.

Какие документы можно без опасений ламинировать

Предостережения относительно ламинирования не касаются документов, которые изначально изготавливаются из полимерных материалов или имеют пластиковую форму.

К таким документам относятся:

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;

пенсионное удостоверение;

водительское удостоверение;

международное водительское удостоверение;

другие документы, которые изготавливаются в виде пластиковых карт.

Таким образом, хотя ламинирование документов в Украине не запрещено, во многих случаях оно может создать дополнительные трудности при подтверждении подлинности документа, проставлении апостиля или прохождении проверок. Поэтому перед ламинированием важных документов стоит учитывать возможные последствия их дальнейшего использования.

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