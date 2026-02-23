Штраф 17 тисяч і рік без керування: апеляційний суд переглянув справу водія електросамоката з ознаками сп’яніння

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу про притягнення водія електросамоката до відповідальності за відмову від огляду на стан сп’яніння.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову суду першої інстанції про притягнення до адміністративної відповідальності водія електросамоката, який відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

Подія сталася 19 серпня 2025 року близько 03:50 у Хмельницькому на вулиці Свободи. Чоловік керував двоколісним електросамокатом Ninebot G30 Max. Патрульні зафіксували у нього ознаки сп’яніння: запах алкоголю з рота, порушення мови та координації рухів. Та від проходження медичного огляду він відмовився.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у відмові від проходження у встановленому порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння (частина 1 статті 130 КУпАП), і наклав адміністративне стягнення – 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Захисник подав апеляційну скаргу, у якій просив скасувати постанову та закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Зокрема, він наполягав, що підзахисний керував звичайним самокатом, який не є механічним транспортним засобом.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд зауважив на відеодокази у справі, на яких зафіксовано, як чоловік їде електросамокатом на рівній ділянці проїзною частиною дороги: він лише керує двоколісним, не відштовхуючись ногою при цьому. Сам самокат має електронний дисплей, ліхтар головного світла, задній ліхтар зовнішньої світлової сигналізації.

Апеляційний суд звернув увагу, що відповідно до Закону України № 2956-IX від 24 лютого 2023 року легкі електричні транспортні засоби, у тому числі електросамокати, є транспортними засобами. Отже, керування електросамокатом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння тягне адміністративну відповідальність, встановлену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд зазначив, що норма цієї статті «не розділяє транспортні засоби на механічні, немеханічні, електричні чи будь-які інші».

Тому суд відхилив доводи апеляційної скарги, а постанову суду першої інстанції залишив без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/24320/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

