Кабмин разрешил предоставлять часть услуг ВПЛ без документов

Правительство изменило правила поддержки ВПЛ и маломобильных лиц.

Фото: ti-ukraine.org

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Кабинет Министров внес изменения в постановления КМУ от 22.12.2023 № 1352 «Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета на развитие системы социальных услуг, в том числе по поддержке детей с инвалидностью» и от 17.09.2025 № 1169 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц».

Усилено взаимодействие между транзитными центрами, органами местного самоуправления и учреждениями здравоохранения (в том числе по предоставлению первичной медицинской помощи, психиатрической помощи), а также учреждениями, предоставляющими услугу долговременного сестринского ухода, и поставщиками социальной услуги приюта. Предоставлена возможность исполнительному органу сельского, поселкового, городского совета принимать решение о предоставлении социальных услуг в рамках экспериментального проекта по внедрению договорной формы предоставления социальной услуги приюта маломобильным лицам из числа внутренне перемещенных и эвакуированных лиц.

Определен порядок обмена информацией о свободных местах у поставщиков сестринского ухода, приюта и потребности в размещении внутренне перемещенных лиц. Конкретизированы требования к наличию социального работника / специалиста по социальной работе для качественного предоставления социальной составляющей поддержки в рамках сестринского ухода.

Введен более качественный двухэтапный инструмент оценки индивидуальных потребностей получателей услуг.

Предусмотрено утверждение Министерством социальной политики форм определения маломобильности лиц, оценки индивидуальных потребностей, индивидуального плана перемещения и дальнейшей интеграции, которые создаются при предоставлении услуг, а также утверждение формы акта о предоставлении получателю услуги сестринского ухода.

Предусмотрено составление акта предоставления услуги социальным работником / специалистом по социальной работе для анализа проведенной работы и ознакомления с ее результатами получателя сестринского ухода с учетом мероприятий индивидуального плана перемещения; передачу этого акта также исполнительному органу местного совета, куда переместится получатель этой услуги, для организации ему непрерывной поддержки по новому месту пребывания / проживания.

Предусмотрено предоставление услуг при отсутствии документов.

Увеличена предельная стоимость услуг с учетом положений постановления КМУ от 26.12.2025 № 1750 «Некоторые вопросы оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг».

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