В Украине расширены выплаты пострадавшим из-за войны работникам критической инфраструктуры

Правительство также ввело доплаты в случае изменения группы инвалидности, определило сроки обращения за помощью и расширило круг получателей выплат.

Фото: epravda.com.ua

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Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий населения».

Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Усовершенствован порядок составления и удостоверения личного распоряжения на случай гибели (смерти). Предусмотрена доплата разницы полученной единовременной денежной помощи в случае изменения группы инвалидности. Установлены сроки реализации права на получение единовременной денежной помощи — в течение действия военного положения и трех лет после его прекращения или отмены. Распространены выплаты единовременной денежной помощи на работников филиалов, структурных подразделений, представительств объектов критической инфраструктуры и т. д.

Внесено изменение в Порядок использования средств государственного бюджета для осуществления выплат по социальной поддержке отдельных категорий населения относительно направления средств по бюджетной программе по КПКВК 2501250 на выплату единовременной денежной помощи работникам операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лицам, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей.

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