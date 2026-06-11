  1. В Украине

Кабмин убрал часть ограничений для больниц, оказывающих реабилитацию после инсульта

19:26, 11 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство упростило требования для медицинских учреждений, оказывающих реабилитационные услуги.
Кабмин убрал часть ограничений для больниц, оказывающих реабилитацию после инсульта
Фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 11 июня внес изменения в постановление КМУ от 31.12.2025 № 1808 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2026 году» с целью совершенствования подходов к оплате реабилитационных услуг.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Исключены нормы, которые устанавливали требования к расчету реабилитационной способности учреждения здравоохранения, привлекающего физических терапевтов к предоставлению услуг по острой реабилитации после инсульта, а также нормы, которые устанавливали требования к расчету реабилитационной способности учреждения здравоохранения, предоставляющего моноуслугу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование по-новому: что скрывает дедлайн 1 сентября

После появления дедлайна 1 сентября для переоформления статуса критичности бизнеса в Украине возникла волна паники по поводу потери брони.

Муж стал солидарным должником по займу жены: ВС объяснил, кто должен доказывать, что деньги не были потрачены на семью

Если займ заключён в интересах семьи, а второй из супругов не опроверг этого, ответственность по долгу может быть солидарной.

Судьи Юрию Гречко смягчили наказание: ВСП изменил дисциплинарное взыскание, учитывая позицию ВС

ВСП применил строгий выговор к судье из Днепропетровщины Юрию Гречко за грубые процессуальные нарушения, которые привели к вывозу зерна кукурузы.

НМТ 2026: как обжаловать нарушения во время теста и когда могут аннулировать результат

Механизм апелляции НМТ в 2026 году касается исключительно нарушений процедуры, без возможности обжалования полученного результата.

ВСП закрыл дисциплинарное дело Артема Скворцова, несмотря на заявление ОГП о недостоверных сведениях в декларации

ВСП оставил без изменений решение КДКП о закрытии дисциплинарного производства в отношении прокурора из Полтавщины Артема Скворцова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]