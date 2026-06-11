Кабмин убрал часть ограничений для больниц, оказывающих реабилитацию после инсульта

Правительство упростило требования для медицинских учреждений, оказывающих реабилитационные услуги.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Кабинет Министров 11 июня внес изменения в постановление КМУ от 31.12.2025 № 1808 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2026 году» с целью совершенствования подходов к оплате реабилитационных услуг.

Исключены нормы, которые устанавливали требования к расчету реабилитационной способности учреждения здравоохранения, привлекающего физических терапевтов к предоставлению услуг по острой реабилитации после инсульта, а также нормы, которые устанавливали требования к расчету реабилитационной способности учреждения здравоохранения, предоставляющего моноуслугу.

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